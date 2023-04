Presentata a Milano la nuova Renault Clio con motori ibridi benzina, diesel e GPL

Renault sceglie la a Milano Design Week per il debutto della nuova Renault Clio in un evento live in contemporanea con Parigi, Londra, Colonia e Madrid. Dal suo lancio nel 1990, la Renault Clio ha continuato a essere un successo costante, con circa 16 milioni di unità vendute in tutto il mondo. La Clio, l’auto più popolare in Francia e un best seller internazionale, è stata eletta Car of the Year in Europa due volte ed è diventata un’iconica city car in cinque generazioni.

Oggi, la nuova Clio si reinventa e rappresenta la “Nouvelle Vague” di Renault, sempre all’avanguardia in termini di innovazione. Con un nuovo design ancora più audace ed elegante e interni raffinati, la nuova Clio segna l’inizio di una nuova era, con una prima interpretazione del nuovo linguaggio stilistico del marchio. Il nuovo frontale combina tecnologia e dinamicità, mentre la firma luminosa completamente ridisegnata esprime l’identità di Renault.

Le linee tese e precise danno alla nuova Clio un carattere distintivo e vibrante, capace di suscitare emozioni. La nuova Clio segue anche i tempi in termini di tecnologia e offre la gamma di motorizzazioni più completa del suo segmento, con il motore E-Tech full hybrid da 145 CV che combina piacere di guida e risparmio di carburante. La nuova Clio sarà disponibile in diversi allestimenti, tra cui l’inedito Esprit Alpine, caratterizzato da un look sportivo, tecnico ed elegante. La nuova Clio si adatta al nuovo design di Renault incentrato sulle persone e sulla tecnologia, con il nuovo logo al centro del frontale completamente ridisegnato.

La nuova firma luminosa si integra perfettamente in questo nuovo linguaggio stilistico. I sedili, i pannelli delle porte e la plancia dell’allestimento Techno utilizzano un tessuto sostenibile costituito per il 60% da fibre di origine biologica, a base di cellulosa di legno, denominato TENCEL da Lenzing, l’azienda austriaca che lo produce.

Inoltre, Nuova Clio offre una serie di tecnologie accessibili a tutti i clienti, come il display digitale da 7″ o 10″, compatibilità smartphone wireless tramite la piattaforma multimediale Renault EASY LINK, e 20 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) suddivisi in tre famiglie: guida, parcheggio e sicurezza. Tra questi dispositivi, ci sono l’Highway and Traffic Jam Companion, la telecamera a 360° e la frenata attiva di emergenza con rilevamento di ciclisti e pedoni, che rendono Nuova Clio una delle auto più sicure della sua categoria.

Tecnologia E-Tech

Nuova Clio, la city car di Renault, presenta una gamma di motorizzazioni multi-energia, con la tecnologia E-Tech full hybrid da 145 CV come punta di diamante. Questa motorizzazione rende l’esperienza di guida in modalità elettrica accessibile a tutti, offrendo al contempo una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2.

La tecnologia E-Tech full hybrid si basa sull’architettura ibrida “serie-parallelo”, che comprende due motori elettrici, un motore termico benzina e un cambio intelligente multi-mode. Questa architettura consente fino a 14 combinazioni di funzionamento tra motore termico e motore elettrico, ottimizzando l’efficienza energetica. Grazie a questo, il veicolo può circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, riducendo i consumi di carburante fino al 40% rispetto ai motori termici benzina convenzionali.

Benzina, Diesel e GPL

Oltre al motore E-Tech, la gamma di motorizzazioni include opzioni benzina, diesel e bifuel benzina/GPL. Queste motorizzazioni offrono una vasta gamma di potenze, rendendo l’offerta di motorizzazioni di Nuova Clio la più completa sul mercato. Grazie a questo, gli utenti possono scegliere la configurazione più adatta alle loro esigenze e aspettative.

Il motore TCe 100 GPL è un’altra opzione disponibile su Nuova Clio. Grazie al doppio sistema di alimentazione benzina/GPL, questo motore migliora le prestazioni e riduce i consumi e le emissioni di CO2. Con una coppia massima di 170 Nm a partire da 2.000 giri/minuto, questo motore offre un livello di prestazioni versatile.

Il motore turbo benzina TCe 90 a tre cilindri, con una potenza di 90 CV e una coppia di 160 Nm, si distingue per i bassi consumi di carburante e la fluidità di utilizzo. Infine, il motore 1.0 SCe aspirato a tre cilindri, con una potenza di 65 CV e una coppia di 95 Nm, è ideale per l’uso in città.

Il motore Blue dCi 100, con una potenza di 100 CV e una coppia di 260 Nm, è perfetto per gli usi intensivi e le flotte aziendali. Grazie all’integrazione del sistema di riduzione selettiva catalitica (SCR), questo motore rispetta le norme antinquinamento, rendendolo particolarmente adatto all’uso su strade e auto

La Nuova Clio offre anche la modalità ECO per tutte le motorizzazioni, tranne che per il motore 1.0 SCe 65 cv, che suggerisce i migliori comportamenti da adottare per risparmiare il carburante e ridurre le emissioni di CO2. Inoltre, il motore TCe 100 GPL può contare su un’autonomia complessiva di oltre 1.000 km quando i serbatoi benzina e GPL sono pieni, offrendo una soluzione economica e facile da utilizzare per i propri spostamenti.

Non sono ancora stati comunicati allestimenti e prezzi, sappiamo invece che le prime consegne avverranno nel mese di Settembre 2023.