Juice Ultra 2 Battery, la colonnina che non sovraccarica la rete

Juice Ultra 2 Battery è una stazione di ricarica elettrica innovativa fino a 210 kW che nasce per non sovraccaricare la rete

Juice Ultra 2 Battery è il nuovo dispositivo lanciato dall’azienda elvetica Juice, di cui abbiamo provato il cavo multifunzionale Booster, questa volta dedicata alla ricarica rapida come alternativa alle colonnine.

Infatti, sono stazioni di ricarica fatte con delle enormi batterie da 233 kWh e fino a 466 kWh per alcuni contesti, che non richiedono il potenzialmento della rete né grossi interventi di installazione. Garantisce una ricarica rapida fino a 210 kW, quindi è in grado di soddisfare la maggior parte dei veicoli elettrici oggi sul mercato.

Juice Ultra 2 Battery, ricarica rapida senza peso sulla rete

La Juice Ultra 2 Battery è interessante perché non va a intervenire sulla rete, quindi non la sovraccarica e potenzialmente può avere costi più ridotti per la ricarica dell’auto.

Quello che serve per attivarla, infatti, è una presa elettrica industriale CEE32 rossa (in alternativa: CEE63 o CEE125), per permettere alla stazione di ricaricare fino a 210 kW per un totale di sei processi di ricarica standard in serie, grazie alla capacità di 233 kWh. A sua volta, comunque si ricarica molto velocemente e quindi torna subito operativa. Esiste anche una versione più capiente, a 466 kWh, destinata ai power user, come le zone più affollate o ai paesi con una più alta penetrazione di auto elettriche.

Juice Ultra 2 Battery ha un sistema integrato di accumulo dell’energia con batterie agli ioni di litio, che viene controllato da un sistema di gestione dell’energia (EMS) controllato sia localmente che da remoto, e che coordina i flussi tra rete, batteria e veicoli elettrici per una distribuzione ottimale. Le batterie ricevono energia elettrica di continuo, in modo da ottenere una potenza elevata nonostante quella di installazione sia bassa, mantenendo minimo il carico della rete. Da non trascurare la possibilità di installare la batteria anche negli impianti fotovoltaici.

Molto importante, la stazione è dotata anche di un terminale POS per pagamenti più facili, e di un touchscreen da 19 pllici per un’esperienza di ricarica più piacevole. La stazione è pensata per essere installata in aree di parcheggio in modo semplice e flessibile, e ha un funzionamento più silenzioso rispetto alle colonnine standard.

Copyright Image: Sinergon LTD