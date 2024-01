Il Team Gresini presenterà Marc Marquez il 20 gennaio 2024 a Riccione

Il Team Gresini Racing presenterà ufficialmente la squadra MotoGP 2024 e Marc Marquez il prossimo 20 gennaio a Riccione

Segnatevi sul calendario la data del 20 gennaio 2024, giorno in cui verrà presentato ufficialmente l’otto volte campione del mondo Marc Marquez, portacolori del team Gresini Racing. “MIO IL CASTELLO, MIE LE REGOLE” è il claim della locandina in cui spicca Nadia Padovani, moglie del compianto Fausto Gresini, che oggi gestisce sapientemente la squadra corse creata dal marito. La team manager dovrà gestire i fratelli spagnoli Marc Marquez ed Alex Marquez.

La presentazione del team Gresini (MotoGP-Moto2 e MotoE) si svolgerà a Riccione (RN). Come recita il breve comunicato della squadra italiana: “La cattiva notizia è che l’evento sarà a porte chiuse (solo su invito), la buona è che potrete seguirlo in diretta, come al cinema!”

Il pilota spagnolo di Cervera è attesissimo all’esordio con la Ducati del Gresini Racing MotoGP, già provata nel Test Ufficiale di Valencia dopo l’ultimo Gran Premio del 2023, e con la quale aveva già fatto cose incredibili tanto da mettere il sale sulla coda ai colleghi compagni di marca, e non solo. Il giorno dopo la chiusura del mondiale 2023 le sensazioni di Marquez sono state subito molto positive tanto che ora tutti gli addetti ai lavoro sono impazienti di vederlo con i colori Ducati.

