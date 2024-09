Marquez sull’incidente tra Bagnaia e Alex: “Pecco è stato ottimista”

Il GP di Aragon è stato teatro non solo della vittoria di Marc Marquez, ma anche di un incidente tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez (qui la foto sequenza). La collisione tra i due piloti ha avuto ripercussioni importanti sulla classifica del campionato, con Bagnaia che ha perso terreno nei confronti di Jorge Martin.

Marc Marquez, che ha concluso la gara con un vantaggio di cinque secondi su Martin, ha condiviso la sua opinione sull’incidente durante la conferenza stampa post-gara. Senza schierarsi apertamente, Marquez ha lasciato intendere che Bagnaia potrebbe aver sottovalutato il rischio del sorpasso:

L’ho visto, e penso che Alex sia andato largo. Era in pista, ma quando arrivi in quella curva a destra, non si aspettava di avere Pecco proprio lì.

Marquez ha continuato spiegando che secondo lui Bagnaia è stato “ottimista” nel tentare il sorpasso dall’esterno, cercando di sfruttare una traiettoria pulita. Tuttavia, su una linea sporca, il rischio di commettere un errore aumenta notevolmente, e in questo caso, le conseguenze sono state immediate e gravi. “È stata una situazione molto sfortunata” ha concluso Marquez, esprimendo anche la speranza che entrambi i piloti stiano bene.

Questo incidente arriva in un momento cruciale del campionato, con Bagnaia che ora si trova a 23 punti di distanza da Martin, dopo aver iniziato il weekend con un vantaggio di 5 punti. La tensione tra Bagnaia e le Ducati del team Gresini non è una novità in questa stagione, dato che in precedenza c’era stato un contatto tra Bagnaia e Marc Marquez al GP del Portogallo e un altro scontro al GP di Spagna.

Bagnaia, da parte sua, ha mantenuto un atteggiamento cauto e diplomatico nei commenti post-gara.

È difficile, ognuno ha il proprio punto di vista

ha detto, suggerendo che l’incidente possa essere interpretato in modi diversi a seconda della prospettiva. Pur accennando a una possibile responsabilità di Alex Marquez, Bagnaia ha evitato di entrare nei dettagli, preferendo non inasprire ulteriormente la situazione.

Con l’appuntamento di Misano all’orizzonte, l’incidente di Aragon potrebbe risultare decisivo nella lotta al titolo del Motomondiale. Bagnaia avrà bisogno recuperare subito per rimanere in lizza, mentre Marc Marquez, forte della sua prestazione ad Aragon, sembra destinato a recitare un ruolo chiave nelle prossime gare.