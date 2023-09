Oakley Gaming Collection porta le prestazioni alla console di gioco verso nuove vette. Grazie alla tecnologia Prizm Gaming 2.0, che offre livelli di comfort di visivo superiori per favorire maggiore reattività e resistenza, l’ultimo lancio firmato Oakley consente ai gamer di dare il meglio di sé con una linea di montature ispirate al mondo del gaming e compatibili con le cuffie.

Protagonisti della nuova campagna Oakley Gaming 2023 sono gli atleti del Team Oakley Seth “Scump” Abner, Maria “Chica” Lopez, Hector “Repullze” Torres, Karl “Alem40” Zarth, ChelseaBytes, Joel “Orb” Kumlin e Michaela “Mimi” Lintrup.

La new entry 2023 della Gaming Collection Oakley è il modello Helux, pensato per i gamer più agguerriti. La montatura extra large, realizzata in leggero O Matter, ottimizza il campo visivo per migliorare l’esperienza di gaming. Grazie anche alle aste ultrasottili, compatibili con le cuffie, e le alette regolabili in Unobtainium, Helux è sinonimo di controllo sul gioco e di risultati imbattibili.

Chi è in cerca di ricchi bottini troverà un alleato vincente in Cognitive, la montatura realizzata con un mix di materiali premium. Il leggerissimo frontale in O-Matter, insieme alla struttura e alle aste in titanio, incontra la tecnologia Prizm Gaming 2.0 in azzurro, a garanzia del massimo comfort e dello stile. Le alette trasparenti ad alta aderenza e i terminali in Unobtainium sovrastampati tengono gli occhiali sempre al loro posto, così la concentrazione è tutta sul gioco.

Tutti i modelli dell’ultima linea eyewear, di cui fanno parte anche Frogskins, Holbrook XL e Latch, hanno lenti Prizm Gaming 2.0 con filtro per luce blu, che riduce i riflessi provenienti dagli schermi Oled e Led. Si tratta di una tecnologia esclusiva Oakley studiata per offrire maggiore comfort e acuità visiva, per ore e ore di gioco senza stancare gli occhi.

A eccezione di Helux, l’intera collezione è disponibile anche con lenti da vista originali Oakley per soddisfare le esigenze di tutti i gamer.

