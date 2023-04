Le auto di Diabolik: leggende a quattro ruote

Le auto di Diabolik sono state un’icona della cultura pop italiana fin dalla nascita del protagonista, nel lontano 1962. Il personaggio creato da Angela e Luciana Giussani è un ladro affascinante e carismatico che utilizza vetture d’epoca personalizzate con i suoi famosi gadget per sfuggire alla giustizia.

Nel corso degli anni, Diabolik e la sua compagna Eva Kant hanno affascinato i lettori con le loro avventure e i loro colpi di scena. In questo articolo, esploreremo un aspetto non certo secondario della trama: le auto di Diabolik e il loro ruolo nella serie.

Jaguar E-Type: l’auto di Diabolik per eccellenza

L’auto più conosciuta è la famosa E-Type nera di Diabolik. La Jaguar E-Type, nota anche come XKE, è stata prodotta tra il 1961 e il 1975 ed è considerata una delle auto sportive più affascinanti di tutti i tempi. La sua linea sinuosa e aggressiva, unita a prestazioni di alto livello, ne hanno fatto un simbolo del lusso britannico.

Nelle avventure di Diabolik, l’E-Type è spesso utilizzata dal protagonista per sfuggire alla Polizia o portare a termine i suoi audaci colpi. La scelta di questa vettura non è casuale, ma rispecchia la personalità del personaggio: elegante, veloce e letale. La Jaguar E-Type diventa così un’estensione della figura del ladro gentiluomo. Addirittura Enzo Ferrari l’ha definita “l’auto più bella mai realizzata”.

Nel corso degli anni, l’auto di Diabolik è stata oggetto di numerose elaborazioni e modifiche, sia per esigenze narrative, sia per adeguarsi ai cambiamenti nel design automobilistico. Tuttavia, l’essenza della vettura è rimasta invariata. Così come la sua fama: non a caso nel 2011, in occasione del 50° anniversario della vettura, Jaguar ha presentato una versione speciale denominata “E-Type Speedster”, ispirata alla E-Type di Diabolik, per celebrare il mito e il legame tra l’auto e il fumetto.

Le altre auto di Diabolik

Sfogliando le pagine di Diabolik, le auto sono grandi protagoniste: oltre alla Jaguar, troviamo numerose BMW e Mercedes, le Fiat 850 e 127, la Ford Taunus e l’Alfa Duetto, fino alle Renault e alle Citroën.

A questo proposito, altrettanto famosa è diventata la Citroën DS guidata dall’ispettore Ginko, l’acerrimo rivale di Diabolik. Tutte auto dal design unico e affascinante, diventate un simbolo di un’epoca che non c’è più.

Il ruolo delle auto di Diabolik

Le auto guidate da Diabolik hanno una particolarità: sono state modificate per soddisfare le esigenze del personaggio, come l’aggiunta di gadget e dispositivi segreti per aiutarlo nella sua attività criminale e nelle fughe. Dispositivi che, solitamente, si attivano con un semplice tasto o leva.

Questi gadget includono armi nascoste, sedili eiettabili, un dispositivo di fumo e un sistema in grado di espellere l’olio. Tutto questo ha reso le auto di Diabolik un’attrazione per gli appassionati di quattro ruote.

Icone della cultura pop

Oltre al loro ruolo nella serie, le auto di Diabolik hanno avuto un impatto significativo sulla cultura automobilistica italiana. Le vetture d’epoca personalizzate utilizzate dal personaggio sono diventate oggetti di desiderio per gli appassionati e hanno influenzato il design di molte auto moderne.

In conclusione, le auto di Diabolik sono diventate un’icona della cultura pop italiana e del mondo delle quattro ruote. Il loro design unico e le modifiche personalizzate hanno ispirato gli appassionati di auto in tutto il mondo, e il personaggio stesso è diventato un simbolo di fascino e intrigo. In definitiva, sono entrate nella leggenda e sono destinate a restarci anche negli anni a venire.

