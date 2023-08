Ecco come potrebbe essere il pick up di Kia

Forse solo elettrico, forse disponibile anche con motorizzazioni tradizionali, nella gamma di Kia dovrebbe presto entrare anche un pick up, tipologia di veicolo sempre più popolare anche nei mercati avanzati anche grazie all’elettrico.

Lo youtuber Sustvin ha provato a immaginare come potrebbe essere, realizzando un prototipo grafico niente male.

Il pick up di Kia tra praticità e design

Per quanto un progetto “fan-made”, e quindi non ufficiale, il pick up di Kia non è male. Ha elementi di design che in parte possono ricordare il Cybertruck di Tesla, il veicolo che ha dato la svolta al segmento, e questo lo notiamo sia per il colore scelto dal creator, sia per la superficie della carrozzeria pulita e levigata, in realtà presa dalla versione concept di Kia EV9.

Ma, a parte questo, lo youtuber è stato molto fedele all’ultimo design del marchio coreano, e alla filosofia Opposites United, che del resto è futurista a sua volta. Noi vediamo solo la parte anteriore, che riprende quanto introdotto dal SUV sette posti appena lanciato, con i fari a C squadrata che circondano la griglia orizzontale che incorpora anche il logo.



Anche i cerchi, con il loro design tridimensionale, riprendono quelli di EV9 e si presentano piacevoli e aerodinamici con la loro doppia colorazione. Del resto, i rimandi estetici al nuovo SUV elettrico non sono casuali.

Se Kia dovesse davvero lanciare il pick up potrebbe usare la stessa configurazione della piattaforma E-GMP usata su EV9, quindi la più grande e capace di supportare sia le grandi dimensioni, che il grande peso dato dalla batteria.

Lato prestazioni quindi potrebbe mantenere le stesse, forse solo con la configurazione 4×4 del resto più adatta a un veicolo da lavoro: due motori elettrici per 358 CV di potenza e batteria da 99,8 kWh per un’autonomia intorno ai 500 km, capace quindi di rivaleggiare con Rivian R1T, Ford F-150 Lightning e con lo stesso Tesla Cybertruck.

