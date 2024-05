CFMOTO 450CL-C combina l’eleganza del design classico con la tecnologia moderna, una moto cruiser che è tanto bella quanto funzionale.

CFMOTO 450CL-C è un tributo alla cultura cruiser arricchito da un design raffinato che combina il fascino classico delle linee eleganti con innovazioni tecnologiche avanzate. Dal tappo del serbatoio lucidato a specchio fino ai dettagli, ogni aspetto della 450CL-C celebra la tradizione, mentre offre un’esperienza di guida moderna e piacevole, pensata sia per gli amanti del comfort che della performance.

CFMOTO ha curato ogni dettaglio della 450CL-C per garantire che catturi l’attenzione a ogni sguardo. L’incisione “1989” sul serbatoio del carburante ultra lucido non è solo un omaggio all’eredità del marchio, ma anche un simbolo di qualità e cura artigianale. Il design si completa con un classico faro rotondo e un fanale posteriore doppio.

Il cuore pulsante della 450CL-C è il suo motore potente, che offre una guida entusiasmante grazie a 32,5 kW di potenza a 9.000 giri/min e una coppia di 42,2 Nm a 6.250 giri/min. La trasmissione a cinghia innovativa e il sistema di scarico a doppio silenziatore con vernice ceramica opaca, non solo migliorano le prestazioni ma assicurano anche un sound distintivo e piacevole.

Questa cruiser è progettata per il massimo del comfort, con una sella a doppio livello rivestita in pelle che garantisce una posizione di guida rilassata e confortevole, perfetta per lunghi viaggi o brevi gite. Con un’altezza della sella di soli 690 mm e un peso a vuoto di 174 kg, la 450CL-C è facilmente manovrabile, offrendo stabilità e sicurezza.

Equipaggiata con sospensioni rovesciate, freni potenti con ABS e sistema di controllo della trazione, la CFMOTO 450CL-C garantisce una guida sicura in ogni condizione. Gli pneumatici CST e i cerchi in lega con razze sottili migliorano ulteriormente la sicurezza e l’estetica della moto. Il display TFT rotondo e la connettività avanzata attraverso la T-box migliorano l’esperienza di guida, rendendola interattiva e sempre aggiornata.

La 450CL-C è disponibile nella sofisticata colorazione Nebula Black a un prezzo competitivo di € 5.790, iva inclusa.

Fonte CFMOTO

Copyright Image: Sinergon LTD