eTH, il progetto di Pininfarina e AC Future presentato al CES 2024, rappresenta un passo rivoluzionario nel mondo delle abitazioni mobili. Questa casa mobile elettrica combina lusso, comfort e sostenibilità, offrendo spazi espandibili, tecnologia avanzata e autonomia off-grid. eTH stabilisce un nuovo standard nel settore dell’abitare mobile e sostenibile, rispondendo alle esigenze di uno stile di vita moderno e consapevole.

eTH casa mobile elettrica Pininfarina: tutte le caratteristiche

Il CES 2024 è stato il palcoscenico per la presentazione di eTH – Electric Transformer House. Questo progetto all’avanguardia, nato dalla collaborazione tra Pininfarina e AC Future, leader nello sviluppo di soluzioni abitative futuristiche, rappresenta una rivoluzione nel campo delle abitazioni mobili, combinando comfort di lusso, tecnologia smart e sostenibilità.

eTH è molto più di una semplice “transformer house”; si tratta di una piattaforma abitativa sostenibile che offre esperienze di viaggio uniche grazie alle sue strutture espandibili. Progettata per avventurieri e famiglie in cerca di spazi personalizzabili, eTH integra tecnologie avanzate come la connettività Starlink e l’assistenza co-pilota, con opzioni personalizzabili per gli interni ed esterni.

Le pareti mobili di eTH si espandono fino a 37 metri quadrati con la pressione di un pulsante, ridefinendo lo spazio abitativo in movimento. Il tetto dotato di pannelli solari retrattili (cattura e converte la luce solare in elettricità, generando +25kWh) e un sistema di Atmospheric Water Generator trasforma l’umidità in acqua pulita, sottolineando il suo impegno verso la sostenibilità. Con 7 giorni di autonomia off-grid, eTH si posiziona come una soluzione ideale per uno stile di vita eco-consapevole.

Oltre alle sue pareti espandibili, eTH vanta mobili modulari che si adattano alle diverse necessità di guida e parcheggio. Questa abitazione può fungere sia come Unità Abitativa Accessoria che come ufficio mobile, offrendo una flessibilità senza precedenti.

Copyright Image: Sinergon LTD