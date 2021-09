Audacia ed eleganza si incontrano in una moto capace di rendere più piacevole il tuo viaggio in città e di infuocare la strada lontano dai centri abitati.

Espressione di pura semplicità e cura di ogni dettaglio, così la CFMOTO 700CL-X Heritage reinterpreta l’atmosfera retrò e la fonde con le migliori tecnologie. I fari dal design a X all’anteriore e ad H al posteriore, gli specchietti tondi, il telaio esposto il giusto, il serbatoio sottile e la sella in pelle effetto vintage sono solo alcuni dei dettagli stilistici della Heritage targata CFMOTO.

Gli pneumatici Pirelli per un’ aderenza al terreno ottimale e il sistema sospensivo regolabile in precarico e idraulica consentono di viaggiare in sicurezza in diverse condizioni stradali, il tutto abbinato a un prestante motore bicilindrico e a una frenata ad alte prestazioni dotata di sistema ABS.

CFMOTO 700CL-X Heritage: design

Lo stile della 700CL-X è moderno e la moto trasmette un senso di tecnologia futuristica. Tuttavia alcuni dettagli vintage le conferiscono anche un’atmosfera da café racer che si fonde con lo sport e l’avventura. Il modello può incarnare vari stili senza sforzo e utilizza un gran numero di elementi motociclistici retrò nel design del prodotto: fari e tachimetro a led tondi cromati, telaio a traliccio muscoloso, serbatoio in acciaio con finitura opaca in metallo, sella in pelle in stile retrò e integrato dinamicamente fanale posteriore, cerchi in lega di alluminio multi-razze pneumatici all-terrain. Il logo X inciso è visibile ovunque e comunica immediatamente un dna di famiglia unico, dando voce alle infinite possibilità di una nuova era delle due ruote CFMOTO.

CFMOTO 700CL-X Heritage: motore

Sotto una carrozzeria dal design neo-retrò di notevole impatto, batte il cuore pulsante della Heritage: un motore bicilindrico in linea 4 tempi di cilindrata 693 cc. con distribuzione DOHC raffreddato ad acqua e di notevole efficienza grazie a un sistema di iniezione ottimizzato che permette di raggiungere una potenza massima di 51,5 kW (70,1 CV) a 8.750 giri/min e una coppia massima di 60,9 Nm a 6.500 giri/min.

Il sofisticato sistema di acceleratore con sistema Ride by Wire, permette di gestire al meglio la potenza e la funzione Cruise Control. Due le modalità di guida per essere sempre in sintonia con le esigenze del rider. La velocità massima è di 180 Km/h, il cambio è a sei marce, il serbatoio è da 13 litri con consumi intorno ai 20 km/l secondo ciclo WMTC ed emissioni di CO2 pari a 115 g/km.

CFMOTO 700CL-X Heritage: ciclistica

Aura da cafè racer, stile moderno e tecnologia rendono la 700CL-X non solo un’ icona di stile, ma anche una brillante e piacevole compagna di avventure. I cerchi in lega leggera multirazze da 18” all’anteriore e 17” al posteriore montano pneumatici Pirelli rispettivamente da 110/80 R18 e da 180/55 R17, mentre l’ impianto frenante è ABS a doppio canale a disco singolo di diametro Ø 320 all’ anteriore e Ø 260 al posteriore con pinze a 2 pistoncini.

La sospensione anteriore è Kayaba con forcelle a steli rovesciati regolabile nel precarico e nell’idraulica di diametro Ø 41mm ed escursione 150 mm, mentre la posteriore è ad ammortizzatore singolo anche essa regolabile nel precarico e nell’ idraulica con escursione 58 mm. Le dimensioni sono di 2.107x887x1.200 e l’ interasse di 1.435, l’ altezza sella di 780 mm e la massa a vuoto di 189 kg. La frizione è di serie dotata della funzione anti saltellamento.

CFMOTO 700CL-X Heritage: strumentazione e dotazioni

La strumentazione digitale LCD è dotata di illuminazione regolabile su cinque livelli di luminosità, due modalità di guida eco e sport, contachilometri ODO/TRIP, contagiri, tachimetro, indicatore velocità media, indicatore marcia inserita, indicatore temperatura liquido refrigerante, tensione batteria, consumo carburante istantaneo/medio in L/km, orologio, ore di funzionamento motore. Numerose poi le dotazioni come la presa USB nel vano sella, il sistema ETS, noto come Ride by Wire, la funzione antisaltellamento e Cruise Control.

CFMOTO 700CL-X Heritage: prezzi

CFMOTO 700CL-X Heritage è disponibile nelle due diverse colorazioni Twilight Blue e Coal Grey al prezzo di listino di € 6490 f.c. Disponibile sarà anche una vasta gamma di accessori dedicati come gli specchietti, il piede cavalletto, la protezione radiatore, il para catena, la sella rialzata e le borse in pelle, prezzi e disponibilità da definire.

