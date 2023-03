CFMOTO 300CL-X Heritage è una stradale da 300 cc simile nell’aspetto alla 700CL-X Heritage con carattere e personalità del tutto nuovi, come la colorazione Nebula Black con dettagli blu.

Tante le caratteristiche che accomunano la nuova arrivata alla sorella maggiore: i fari e le luci posteriori a Led “X-element” ben riconoscibili si richiamano a vicenda, garantendo al contempo sicurezza grazie all’elevata visibilità. A completare le peculiarità, il cruscotto LCD, lo scarico basso e il codino corto.

CFMOTO 300CL-X Heritage: motore e prestazioni

Il motore da 292 cc eroga una potenza massima di 20,5 kW (27,91 CV) a 8.750 giri/min e coppia massima di 25,0 Nm a 7.000 giri/min ed è raffreddato ad acqua; raggiunge tranquillamente la velocità massima di 139 km/h con bassi consumi, intorno ai 31 km/l secondo ciclo WMTC, ed emissioni di CO2 di 75 g/km e un serbatoio da 14,5 litri.

Il cambio a sei marce e la doppia modalità di guida Eco o Sport permettono di sentirsi sempre in sintonia con il veicolo coniugando rispetto dell’ ambiente con la possibilità di sfruttare appieno la potenza del motore.

Le dimensioni sono di 2.220 x 835 x 1.138 mm e l’interasse di 1.365 mm, la massa a vuoto è pari a 145 kg mentre la sella, uguale a quella presente sulla sorella 700CL-X e dotata di fibbia passeggero, è alta 835 mm. I cerchi in lega leggera da 17” montano rispettivamente pneumatici da 110/70 R17 M/C all’ anteriore e 150/60 R17 M/C al posteriore che garantiscono ottima aderenza in ogni condizione.

CFMOTO 300CL-X Heritage: caratteristiche

La strumentazione è digitale LCD, la luminosità del display è regolabile su cinque diversi livelli ed è possibile selezionare la modalità di guida secondo le proprie esigenze: Eco per una guida più tranquilla e attenta ai consumi e Sport per sfruttare al meglio la potenza del motore.

Sul display sono visualizzabili contachilometri totale e parziale ODO/TRIP, contagiri, tachimetro, indicatore temperatura esterna, indicatore temperatura liquido refrigerante, indicatore tensione batteria, indicatore consumo carburante istantaneo/medio in L/km, indicatore velocità media, orologio e ore di utilizzo motore.

Di serie sono anche la frizione anti saltellamento, che migliora la fluidità del cambio soprattutto in scalata, migliorando sicurezza e comfort e la T-box che permette di controllare in tempo reale tramite APP le condizioni del proprio veicolo, come posizione o chilometraggio.

Prezzo

CFMOTO 300CL-X Heritage è disponibile in colorazione Nebula Black al prezzo di listino di 4.190 € f.c.

