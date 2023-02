GM ha inventato il touchscreen autopulente che cancella le ditate

General Motors ha brevettato una tecnologia che permette di pulire le ditate sui touchscreen delle automobili. Dal punto di vista tecnico possiamo dire che si tratta niente meno che un sistema fotocatalitico, attivato da LED ultravioletti integrati nella matrice RGB.

La teoria sembra relativamente semplice, con il progetto di GM che prevede l’aggiunta di un quarto pixel, oltre a quelli rossi, verdi e blu, specificamente sintonizzato sulla lunghezza d’onda invisibile dell’ultravioletto.

Sulla superficie dello schermo viene posizionato un strato trasparente di un fotocatalizzatore a base di ossidi metallici. Quando viene esposto ai raggi UV, il biossido di titanio passa da idrofobico a super-idrofilo ed attira l’umidità dall’aria. Questo crea un microscopico strato d’acqua sulla superficie per generare elettrochimicamente molecole di radicali liberi, che attaccano le pareti, il citoplasma e il DNA di batteri, funghi e altri organismi biologici. In pratica, uccide la maggior parte del materiale organico presente sulla superficie, decomponendo anche residui grassi e altre scorie.

Avete sicuramente già capito: lo schermo viene lentamente pulito e sterilizzato. Quando alla fine del processo la luce UV viene spenta, la superficie torna a essere resistente all’acqua, permettendo all’umidità di accumularsi e scivolare dalla superficie.

L’idea di General Motors è quella di progettare una luce UV totalmente controllabile e ravvicinata direttamente nella matrice di colore dello schermo, in modo da poter avviare il processo di autopulizia in qualsiasi momento. Con questi presupposti sarà possibile attivarla manualmente, oppure impostarla in modo che entri in funzione di notte.

Potremo finalmente dire addio a detergenti specifici per sistemi infotainment, panni in microfibra e olio di gomito? Forse si, ma nel frattempo vi diamo qualche consiglio sui migliori prodotti per far risplendere la vostra auto.

