Una turistica bicilindrica da godere in solitaria o con il passeggero.

Arriva sul mercato, nel segmento del turismo, la nuova CFMOTO 650GT, una moto turistica da usare in solitaria sia durante le gite fuori porta in compagnia di un passeggero. Tuttavia la nuova Gran Touring cinese strizza l’occhio al motociclista europeo. Scopriamo le caratteristiche del bicilindrico da 650 cc.

Il profilo della 650GT è sinuoso e filante. Le valigie con inserti in alluminio di serie e i fari full LED si integrano perfettamente con la linea della moto. Il colore Nebula Black si differenzia dagli altri modelli CFMOTO in gamma per via dei dettagli in antracite opachi e alle grafiche azzurro/nere che donano sportività e carattere. Inoltre, completano la dotazione il parabrezza regolabile manualmente, la doppia presa USB situata sul lato sinistro del manubrio e il set di valigie.

CFMOTO 650GT: motore e prestazioni

La CFMOTO 650GT è spinta da un motore bicilindrico 4 tempi con distribuzione DOHC a 4 valvole, raffreddato ad acqua e con cilindrata di 649 cc. Motore che eroga una potenza massima di 56,5 CV (41,5 kW) a 8.250 min. ed una coppia massima di 54,4 Nm a 7.000 min. Il cambio è a 6 marce e la velocità massima è di 170 km/h. Doppia la modalità di guida: Touring per assaporare la versione più “turistica” con la comodità delle valigie per i lunghi viaggi anche in coppia; Sport per riscoprire le emozioni che solo una motocicletta sportiva sa regalare. L’autonomia è garantita da un serbatoio da 19 litri e dal basso consumo. Le emissioni sono conformi alle normative Euro 5 e le emissioni di CO2 sono pari a 125 g/km.

CFMOTO 650GT: Ciclistica

Le dimensioni ridotte ed il peso di 213 kg fanno della 650GT una moto bilanciata: l’ergonomica sella è alta 770 mm e rende comoda anche la seduta del passeggero, nonostante le valigie. Il telaio della 650GT è in tubi di acciaio. La forcelle telescopiche adottano steli da Ø 41 mm con escursione di 130 mm. Al posteriore è presente un ammortizzatore regolabile in precarico con escursione di 43 mm. Le pedane del pilota sono montate su silent-block per diminuire le vibrazioni. L’impianto frenante è con sistema ABS a doppio canale, a doppio disco da Ø 300 mm e pinza a due pistoncini all’anteriore mentre al posteriore ha disco singolo da Ø 240 mm con pinza a un pistoncino. I cerchi in lega leggera da 17” montano pneumatici Pirelli Angel GT rispettivamente da 120/70 ZR17 M/C all’ anteriore e 160/60 ZR17 M/C al posteriore.

CFMOTO 650GT: Strumentazione e dotazioni

La ricca strumentazione TFT è completa di contachilometri ODO/TRIP, tachimetro, contagiri, livello carburante, indicatore marcia inserita, indicatore temperatura liquido refrigerante, tensione batteria, indicatore MODE e orologio. La luminosità del display è regolabile su 5 diversi livelli e visualizza la modalità di guida scelta tra Touring e Sport. Le luci sono di tipo full LED con DRL che rende più semplici e sicuri anche i trasferimenti notturni.

CFMOTO 650GT: Colori e prezzi

CFMOTO 650GT è disponibile dai concessionari nel colore Nebula Black al prezzo di listino di € 6.190,00 f.c completa di set borse laterali in alluminio. Tuttavia è disponibile anche nella versione depotenziata, guidabile con patente A2.

