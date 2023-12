La Benelli TRK 702 2024 è la proposta ideale per gli amanti del mototurismo e delle avventure urbane. Questa moto, sviluppata dal R&D e dal Centro Stile Benelli di Pesaro, si posiziona nella gamma TRK come una media cilindrata, perfetta per sia per esplorare che per vivere la città.

Il cuore della TRK 702 è un motore bicilindrico frontemarcia da 698 cc, che eroga una potenza di 70 CV a 8000 giri/min e una coppia di 70 Nm a 6000 giri/min. Questo motore garantisce una risposta sempre pronta e reattiva, perfetta per chi cerca emozioni forti e un’esperienza di guida dinamica. La distribuzione a doppio albero a camme in testa e 4 valvole per cilindro, unita all’iniezione elettronica con doppio corpo farfallato, rende ogni viaggio un’esperienza unica.

La TRK 702 si distingue per la sua maneggevolezza e stabilità, grazie a un telaio traliccio in tubi con piastra in acciaio. Le sospensioni, con forcella upside-down e mono centrale regolabile, garantiscono comfort e controllo in ogni situazione di guida, sia in città che in viaggio.

Il design della TRK 702 si caratterizza per le sue linee originali, che mantengono il family feeling della gamma TRK, ma evolvendosi in uno stile più aggressivo e moderno. Il serbatoio capiente da 20 litri e le comode maniglie per il passeggero aumentano il comfort e la praticità del veicolo, rendendolo ideale per lunghi viaggi.

Le caratteristiche di comfort e funzionalità includono un cupolino protettivo, blocchetto comandi manubrio retroilluminato, presa USB e USB C di serie, e optional come manopole e sella pilota riscaldate. L’impianto frenante ad alte prestazioni, i cerchi in lega di alluminio da 17” con pneumatici Pirelli Angel GT, il gruppo ottico full led e il display TFT a colori da 5’’ completano l’esperienza di guida.

La TRK 702 offre connettività avanzata, con bluetooth e navigazione tramite app,. Disponibile in colorazioni Anthracite Grey, Pearl White e Forest Green, la TRK 702 è offerta a un prezzo competitivo di 7.490 €, con la promo che prevede il tris valigie Benelli incluso per moto immatricolate fino al 30 aprile 2024.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD