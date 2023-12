Offerte moto Benelli TRK 702 e TRK 702X 2024: visto il grande successo ottenuto dall’iniziativa, Benelli ha deciso di prorogare la promozione relativa ai nuovi modelli e per moto ordinate ed immatricolate entro il 30 aprile 2024, il tris valigie Benelli sarà compreso nel prezzo di listino del veicolo (pari a 7.490 € f.c.).

TRK 702 è la globetrotter comoda ed instancabile, pensata per percorrere strade sconfinate e raggiungere nuove mete, ma anche per godersi la città in tutta comodità, regalando emozioni uniche. TRK 702 è infatti una tourer poliedrica, una due ruote capace di offrire il massimo del comfort a pilota e passeggero ed un feeling di guida eccellente, senza mai dimenticare l’attenzione al divertimento.

Una moto facile, intuitiva, ideale per le lunghe percorrenze, spinta da un nuovissimo motore Benelli bicilindrico frontemarcia da 698 cc. Il motore eroga una potenza di 70 CV (51,5 kW) a 8000 giri/min e una coppia di 70 Nm a 6000 giri/min, garantendo una risposta del motore sempre pronta e reattiva. Benelli TRK 702 è disponibile in tutte le concessionarie Benelli nelle colorazioni Anthracite Grey e Pearl White, ed in serie limitata anche nella colorazione Forest Green. Il prezzo è di 7.490 € f.c.

TRK 702X è una adventure versatile, agile e maneggevole, pensata per affrontare ogni tipologia di percorso, sia su asfalto che in off-road e

realizzata per poter intraprendere nuove ed emozionanti avventure. Passione, libertà e divertimento in una sola moto, qualsiasi strada si decida di percorrere e senza porre limiti alla voglia di viaggiare. TRK 702X è infatti un moto matura, ideale per chi desidera una due ruote solida, autentica e facile da utilizzare.

Il design si integra perfettamente con il nuovissimo motore Benelli bicilindrico frontemarcia da 698cc, che come la versione stradale, eroga una potenza di 70 CV (51,5 kW) a 8000 giri/min e una coppia di 70 Nm a 6000 giri/min, sempre pronto e grintoso. La motorizzazione di 698c.c. prevede anche la versione depotenziata a 35kW per patenti A2.

Benelli TRK 702X è disponibile in tutte le concessionarie Benelli nella colorazione Anthracite Grey e Moon Grey ed in serie limitata anche nella colorazione Forest Green. Il prezzo è di 7.490 € f.c.

Offerte moto Benelli TRK 702 e TRK 702X 2024: i dettagli della promo

Il kit borse sarà consegnato al cliente finale entro un termine massimo di 90 giorni dalla data di immatricolazione della moto. La promozione è realizzata in collaborazione con i concessionari italiani che aderiscono all’iniziativa. La proroga della promozione valida su TRK 702 coincide inoltre con un importante traguardo raggiunto da questo modello. In poco più di 4 mesi dal lancio della moto infatti, sono state immatricolate oltre 3.000 unità sul mercato italiano.

