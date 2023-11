Benelli TRK 702X 2024 è la moto adventure versatile e maneggevole, perfetta per ogni tipo di percorso, sia su asfalto che in off-road. Con la TRK 702X, Benelli offre passione, libertà e divertimento su due ruote, senza limiti nella voglia di viaggiare e esplorare. Ideale per gli amanti delle avventure on the road, la TRK 702X è una moto che garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione.

La TRK 702X si posiziona nella fascia delle medie cilindrate e si distingue per il suo design unico e riconoscibile, caratterizzato da elementi stilistici distintivi come il fanale a doppio modulo Led e il serbatoio in metallo progettato per massimizzare la libertà di movimento e con una capacità di 20 litri.

La TRK 702X è dotata di un motore Benelli bicilindrico frontemarcia da 698cc offre una potenza di 70 CV a 8000 giri/min e una coppia di 70 Nm a 6000 giri/min. Dal punto di vista del telaio, la TRK 702X vanta una struttura in traliccio in tubi con piastra in acciaio, derivata dal modello 500cc, che garantisce massima agilità sia su strada che in fuori strada. Il bilanciamento ottimale dei pesi assicura maneggevolezza e sicurezza in qualsiasi condizione di guida.

La moto è dotata di una forcella upside-down con escursione di 140 mm e un forcellone oscillante in alluminio con mono centrale regolabile, che offre un’esperienza di guida equilibrata e piacevole. L’impianto frenante comprende un doppio disco anteriore da 320 mm e un disco posteriore da 260 mm, mentre i cerchi in lega di alluminio con raggi in acciaio montano pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR.

La TRK 702X non trascura il comfort e l’efficienza. Oltre al cupolino di serie che protegge pilota e passeggero, la moto offre un gruppo ottico full Led e un display TFT a colori da 5’’ con connessione Bluetooth e navigatore integrato, migliorando l’esperienza di guida sia di giorno che di notte.

Benelli TRK 702X è disponibile nelle colorazioni Anthracite Grey e Moon Grey, e in edizione limitata in Forest Green, a un prezzo di 7.490 € f.c. Per le moto immatricolate entro il 31 dicembre 2023, è inclusa la promozione del tris valigie Benelli.

