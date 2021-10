Un solo cilindro per una doppia emozione.

Uno solo cilindro da 650 cc e pneumatici tassellati Pirelli Scorpion Rally sono le caratteristiche chiave della nuova Voge Valico 650 DSX. Comfort di guida e anima crossover rappresentano il biglietto da visita della gamma Voge Valico.

Già presente nelle versioni 300DS e 500DS, Voge presenta anche il modello di cilindrata superiore 650DSX, con la X a sottolineare la maggiore propensione enduristica di questa moderna monocilindrica. La ruota anteriore da 19 pollici, i cerchi a raggi e l’altezza della sella da terra di 810 mm ne esaltano infatti l’anima da enduro e la rendono perfetta per affrontare con estrema facilità qualsiasi terreno si voglia affrontare.

Voge Valico 650 DSX: dotazioni

Voge Valico 650 DSX è dotata di serie del Set valigie Tourer in alluminio. La chiave di accensione del veicolo permette di aprire anche le tre valigie, garantendo un’apertura verticale per tutte e bidirezionale per le laterali, che possono essere aperte anche verso l’esterno; la stessa chiave permette, infine, di agganciarle e rimuoverle dai supporti con estrema facilità e di aprire anche il fianchetto sinistro per accedere alla presa da 12V.

Il parabrezza semplice, ma funzionale, è regolabile manualmente su tre posizioni; i cavalletti sono due, centrale e laterale. La strumentazione digitale con tecnologia TFT si conferma accurata e ricca di dettagli, tra cui l’indicatore livello carburante, l’orologio digitale, la temperatura liquido refrigerante, l’indicatore pressione pneumatici, la tensione batteria, il collegamento bluetooth con Caller ID che permette di visualizzare la chiamata in entrata e la presa USB. Infine, un comodo pulsante sul manubrio permette di disinserire il sistema ABS sia all’anteriore sia al posteriore consentendo alla 650DSX di sfruttare al meglio la sua anima off road.

Gli sticker di denominazione “DS” e le grafiche oro e matt grey rendono il brillante colore Sparkling black presente sulla carrozzeria sportivo al punto giusto.

Voge Valico 650 DSX: motore

La sorpresa della Valico 650DSX è il motore, un monocilindrico 4 tempi con distribuzione DOHC a 4 valvole dotato di doppia candela. Il cambio è a cinque marce, la potenza e coppia massime sono rispettivamente di 35 kW (47,5 CV) a 6.750 giri/min e 60 Nm a 5.500 giri/min. Il carter è del tipo semi-secco e il serbatoio dell’olio è esterno, posto sul lato sinistro del veicolo.

Pronta alla risposta del gas come ogni monocilindrico che si rispetti, raggiunge velocemente una velocità massima di 160 km/h abbinando un consumo di 24 km/l secondo ciclo WMTC ed emissioni di CO2 pari a 96 g/km.

Voge Valico 650 DSX: ciclistica

La 650DSX è ben orientata al fuoristrada anche con le sue dimensioni di 2.155 x 850 x 1390 mm, l’interasse di 1.485 mm, l’altezza sella 830 mm e i suoi 210 kg. La ciclistica della Valico 650 DSX è affidata a un telaio di acciaio alto resistenziale e un sistema sospensivo costituito da forcella anteriore Kayaba upside-down di diametro 41 mm con escursione di 180 mm; al posteriore, invece, ammortizzatore singolo a precarico regolabile a leveraggio con escursione di 58 mm per comfort di guida e tenuta di strada ottimali.

La frenata è affidata a un impianto Nissin a doppio disco di diametro 298 mm con pinza a due pistoncini all’anteriore e a disco singolo di diametro 240 mm con pinza a un pistoncino al posteriore. Il sistema ABS a doppio canale diventa disinseribile tramite un apposito pulsante situato sul manubrio a sinistra.

Stile e fascino sono dati dalla ruota da 19” all’anteriore e dai cerchi a raggi Tubeless su cui sono montati pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR da 110/80-19” all’anteriore e 150/70-17” al posteriore.

Voge Valico 650 DSX: prezzi

Voge Valico 650DSX Euro 5 è disponibile in Italia nell’intramontabile Sparkling black metallizzato con decalcomanie oro e matt grey al prezzo di listino di € 8490 f.c. ora in promozione a € 7.490, comprensivo del set valigie tourer di serie.

