La nuova Benelli Tornado Naked Twin 500 2023 è la naturale evoluzione del concetto di sportività che ha fatto la storia di casa Benelli. Un nuovo modo di intendere il concetto di naked, che si sposa con il collaudato ed apprezzatissimo motore da 500cc.

Tornado Naked Twin 500 introduce infatti un nuovo linguaggio espressivo che sarà di riferimento per la nuova famiglia delle sportive della Casa di Pesaro. Una moto che si ispira a modelli che fanno parte della tradizione del marchio, per quanto riguarda il design e la gestione dei volumi, possenti, definiti, muscolosi ma veloci, perfettamente equilibrati.

Benelli Tornado Naked Twin 500 2023: caratteristiche

Nonostante la muscolatura evidente della moto e il suo atteggiamento aggressivo e proteso in avanti, le superfici sono infatti fluide, sinuose ed estremamente contemporanee, regalando una immediata sensazione di dinamicità, anche grazie al codino affusolato e compatto. A completare un design completamente inedito ed originale, è il nuovo fanale che accompagnerà quella che sarà la futura famiglia delle naked sportive: iconico nella firma luminosa delle luci diurne (DRL) che descrivono una “T” alla vista frontale, completamente separate dai moduli di luce abbagliante ed anabbagliante che si trovano invece nella parte centrale, è capace di conquistare già al primo sguardo.

Uno stile inconfondibile, raffinato, che si sposa con il motore 500cc bicilindrico frontemarcia, 4 tempi, raffreddato a liquido, capace di offrire una potenza massima di 47,6 CV (35 kW) a 8500 giri/min e un picco di coppia pari a 46 Nm a 6000 giri.

Un motore molto fluido, dinamico, molto apprezzato su TRK 502 e Leoncino 500 per regolarità nell’erogazione e per affidabilità, che in questo caso ha subìto alcune modifiche per equipaggiare la nuova naked della Casa di Pesaro: qui troviamo infatti un nuovo disegno sia per il coperchio frizione che per il coperchio trasmissione, in accordo con la posizione del motore nel nuovo telaio e lo stile della moto. Inoltre, alcuni aggiornamenti sono stati apportati all’impianto di scarico, con nuovi catalizzatori adeguati al rispetto delle normative vigenti e alla scatola filtro, che consente di ottimizzare il sistema di aspirazione sia in termini di prestazioni che di emissioni sonore. A completare il quadro motore, lubrificazione a carter umido, frizione multidisco a bagno d’olio con asservitore di coppia ed antisaltellamento e cambio a 6 velocità con trasmissione finale a catena.

L’impianto frenante è affidato all’anteriore ad un doppio disco semiflottante da 320 mm di diametro con pinza radiale a quattro pistoncini ed ABS, mentre al posteriore ad un disco di 260 mm di diametro con pinza flottante a singolo pistoncino ed ABS. I cerchi da 17”, in lega di alluminio, proposti in colorazione bianca, montano rispettivamente pneumatici 120/70 e 160/60, garantendo massima sicurezza anche nelle situazioni più difficili. Il serbatoio ha una capacità di 14 litri.

Questa nuova due ruote presenta inoltre un cruscotto dotato di un display TFT a colori da 5’’ ad alta risoluzione, che dispone di una connessione bluetooth per collegarsi al telefono e con cui, grazie ai blocchetti al manubrio, sarà poi possibile aprire e chiudere le chiamate. Tornado Naked Twin 500 dispone inoltre di frecce anteriori integrate nei paramani, donando ancor più carattere alla moto. Il gruppo ottico è full led, con il proiettore frontale DRL, mentre il fanale posteriore di ultima generazione è integrato negli indicatori di direzione.

Benelli Tornado Naked Twin 500 sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2023.

