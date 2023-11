Benelli Leoncino 800 Trail 2024 è la moto che incarna lo spirito off-road in perfetto stile Leoncino. Questa due ruote “modern classic” si distingue per essere sportiva e dinamica, mantenendo gli elementi tecnici e stilistici della 800 stradale. Il suo motore bicilindrico quattro tempi da 754 cc, raffreddato a liquido, eroga 76,2 CV a 8500 giri/min e una coppia di 67 Nm a 6500 giri/min, assicurando performance eccellenti anche in fuoristrada.

La distribuzione include doppio albero a camme in testa e 4 valvole per cilindro, con doppio corpo farfallato da 43 mm. La ciclistica è stata ottimizzata per il fuoristrada: il telaio in traliccio tubolare con piastre in acciaio offre agilità e maneggevolezza, e la sospensione anteriore a forcella upside down da 50 mm e il forcellone oscillante posteriore con mono centrale migliorano l’escursione della ruota. La Leoncino 800 Trail si distingue anche per le sue ruote da 19″ all’anteriore e 17″ al posteriore con cerchi a raggi tubeless, calzati con pneumatici STR da 120/70 e da 170/60.

Lo stile della moto è caratterizzato da elementi tipici off-road, come il doppio scarico laterale alto, la tabella porta numero e il paracalore laterale, oltre al cupolino alto sopra il faro anteriore full led. Il design include linee muscolose del serbatoio, con l’arco distintivo della linea Leoncino, e una strumentazione all’avanguardia in TFT. La sella è progettata per offrire comfort anche su terreni difficili, con un fianchetto in alluminio che incornicia il logo Leoncino.

Disponibile in colorazioni grigio e verde, la Benelli Leoncino 800 Trail 2024 è offerta a 7.990 € e rappresenta una sintesi perfetta tra prestazioni off-road e design ricercato, mantenendo l’autenticità e lo stile unico della linea Leoncino.

