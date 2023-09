Sono arrivate le nuove versioni della collezione Tissot PRX 35mm Powermatic 80 disponibili nell’attesissimo Ice Blue e nel sorprendente Total Gold.

Questa moderna incarnazione conferisce un ulteriore tocco di audace vivacità al segnatempo, mescolando con sapienza gli echi della fine degli anni ’70 che inneggiavano allo spirito libero. Questi orologi rappresentano con eleganza un deciso allontanamento dall’ordinario. Benché distintiva, la nuova gamma è progettata per la versatilità, adattandosi alle note chic di un cocktail party nel rooftop di tendenza o alle ritmate atmosfere più urban dai toni allegri e accesi.

Tissot PRX 35mm Powermatic 80: le nuove versioni Ice Blue e Total Gold

Il PRX 35mm Powermatic 80 Ice Blue offre un quadrante a nido d’ape che cattura la luce come la neve fresca in una gelida mattinata alpina. Al contrario, la variante in oro è un brindisi alle good vibes dell’era disco anni ’70, che apporta un inconfondibile tocco di vivacità allo stile di chi lo indossa.

I Tissot PRX 35mm Powermatic 80 nelle versioni blu ghiaccio e oro sono ben più che semplici extensions di collezione. Sono pensate per chi ama la vita in tutte le sue sfumature. Con la loro robusta funzionalità e lo stile audace, questi segnatempo invitano a vivere il momento e ad esprimere tutta la propria personalità.

Ogni orologio è dotato di uno straordinario movimento automatico Powermatic 80, che offre una riserva di carica di 80 ore. Questo componente è racchiuso in un corpo d’acciaio da 35 mm, con finiture lucide e satinate. I quadranti, con il caratteristico motivo a nido d’ape, contraddistinguono questi modelli automatici, segnando una significativa differenziazione dalle versioni al quarzo e aggiungendo un’inconfondibile raffinatezza.

Gli orologi presentano anche un datario a ore 3, alloggiato in una finestra smussata e applicata, che sottolinea la meticolosa attenzione ai dettagli. Gli indici, così come le lancette a bastone di ore e minuti, sono rivestiti di Super-LumiNova, garantendo visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La lunetta in acciaio lucido, la corona incisa, il robusto vetro zaffiro e l’impermeabilità fino a 100 metri, sottolineano ulteriormente la dedizione di Tissot alla qualità, garantendo non solo un aspetto elegante ma anche un’affidabilità che dura a lungo nel tempo.

