Il Tissot PRX 35mm Automatico trae ispirazione dall’iconico modello del 1978 e il nuovo 35mm dà nuova vita a questo design intramontabile, fondendo perfettamente il fascino vintage con la funzionalità moderna. Tornando alle dimensioni della cassa originale e incorporando ora un movimento automatico, Tissot amplia la propria offerta rimanendo fedele all’autenticità delle proprie radici. Questo orologio è un must per i collezionisti e gli appassionati di stile.

Il Tissot PRX 35mm è più di un semplice orologio: è un pezzo unico che incarna l’essenza della fine degli anni ’70. Le sue linee eleganti e il suo spirito pionieristico lo rendono un’innegabile icona di stile, essenziale per coloro che apprezzano il fascino degli orologi classici.

Tissot PRX 35mm Automatico: caratteristiche

Questo orologio passa magistralmente dalle occasioni eleganti a quelle casual, rendendolo l’accessorio perfetto per qualsiasi stile. La sua finitura di fascia alta e la sua qualità impeccabile gli conferiscono sempre un’aura lussuosa, sia da indossare che da ammirare. Il caratteristico quadrante waffle distingue il modello automatico dalla sua controparte al quarzo, aggiungendo un tocco unico a questo orologio già eccezionale.

Proposto in una splendida gamma di colori del quadrante (madreperla bianca, verde, blu e nera), ognuno troverà il PRX 35mm automatico più adatto al proprio stile. In particolare, la versione in madreperla bianca raggiunge un’unione armoniosa, in cui il quadrante waffle crea un appeal più versatile e unisex rispetto ai design tipicamente associati alla madreperla.

Il PRX Powermatic 80 testimonia l’impegno di Tissot nei confronti di un design eccezionale e di prestazioni affidabili. Ogni modello presenta una cassa da 35 mm meticolosamente scolpita, realizzata in acciaio di alta qualità, e presenta finiture sia lucide che satinate, contribuendo all’aspetto e alla sensazione di lusso dell’orologio. L’orologio vanta una lunetta in acciaio lucido, una corona incisa e un bracciale in acciaio satinato con chiusura déployante in acciaio a tripla lama. Questa meraviglia Swiss Made è alimentata da un movimento Powermatic 80, che garantisce un’impressionante riserva di carica di 80 ore. Il fondello in vetro zaffiro e vetro minerale garantisce longevità e impermeabilità fino a 100 metri.

I quadranti di questi orologi sono decorati con un motivo waffle impresso direttamente nel metallo, che li distingue dai modelli al quarzo. Gli indici applicati impreziosiscono la superficie del quadrante, conferendo profondità e raffinatezza alla linea PRX. Il datario a ore 3 è racchiuso in una finestrella smussata e applicata, accentuandone ulteriormente l’importanza. Inoltre, l’orologio è dotato di una molla del bilanciere in Nivachron, che garantisce precisione e prestazioni migliorate.

