La nuova Benelli Leoncino 800 2024 offre un’espressione autentica e raffinata di stile e potenza. Questa moto si distingue per la sua unicità, fondendo in modo armonioso elementi classici e moderni, culminando in un design che è sia essenziale che dinamico. Il cuore della Leoncino 800 è il suo motore bicilindrico da 754cc, che sfoggia una potenza di 76,2 CV e una coppia di 67 Nm, garantendo reattività e fluidità di guida.

Il design di Leoncino 800 mantiene l’iconicità della gamma, con l’arco stilistico presente sia nel fanale che nel serbatoio, preservando così il family feeling del brand. Ogni dettaglio è curato con precisione, dal serbatoio spigoloso al fianchetto in alluminio, fino al proiettore a led che combina un design contemporaneo con elementi tradizionali.

L’innovazione si estende al telaio, un traliccio tubolare con piastre in acciaio, progettato per massimizzare agilità e maneggevolezza, rendendo la Leoncino 800 adatta a ogni tipo di pilota. Il comfort di guida è assicurato dalla forcella up-side down con steli da 50 mm e dall’ammortizzatore posteriore regolabile, che insieme offrono una guida stabile e confortevole. L’impianto frenante, con doppio disco anteriore semiflottante e disco posteriore con ABS, garantisce sicurezza e controllo in ogni condizione.

I cerchi in lega di alluminio da 17”, equipaggiati con pneumatici di dimensioni 120/70-17 e 180/55-17, esaltano ulteriormente l’aspetto muscolare della moto, mentre il serbatoio da 15 litri sottolinea la sua robustezza. La sella, progettata per massimizzare il comfort sia per il pilota che per il passeggero, si fonde perfettamente con le linee della moto.

Disponibile nelle colorazioni grigio e verde, la Leoncino 800 è offerta a 7.490 € f.c.

