La collaborazione tra KANGHYUK e Reebok LTD per la stagione primavera estate 2024 porta una ventata di freschezza nel mondo della moda con una collezione che è tanto audace quanto sostenibile.

Nel panorama della moda contemporanea, il marchio sudcoreano Kanghyuk si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Nota per la sua capacità di trasformare materiali riciclati in creazioni d’alta moda, Kanghyuk collabora con Reebok LTD per lanciare una collezione speciale per la primavera estate 2024. Questa partnership esemplifica l’unicità di Kanghyuk nel reinterpretare gli airbag usati, un simbolo della sua dedizione all’upcycling, trasformando questi materiali in pezzi fashion avant-garde.

La nuova collezione Kanghyuk x Reebok LTD si distingue per l’uso audace degli airbag, integrando questa texture unica in una gamma di abbigliamento e calzature. Le sneaker, fulcro della collaborazione, includono due modelli iconici di Reebok: la Club C LTD e la Classic Leather LTD. Queste scarpe sono immediatamente riconoscibili per le loro sfilacciature e le cuciture rosse a contrasto che enfatizzano uno stile decostruito, un marchio di fabbrica di Kanghyuk.

Oltre alle innovative sneaker, la collaborazione si estende a un’intera capsule collection che comprende giacche, tute, t-shirt e cappellini. Ogni articolo riflette la filosofia di design del marchio sudcoreano e l’estro creativo di Reebok LTD. La palette di colori dominante – bianco, nero e rosso – offre un look versatile e audace, adatto sia a un ambiente urbano che a un contesto più casual.

La collezione Kanghyuk x Reebok LTD sarà disponibile attraverso diverse piattaforme, inclusi il sito ufficiale di Reebok, Kanghyuk, Farfetch, e presso selezionati rivenditori.

Fonte Reebok

Copyright Image: Sinergon LTD