La collaborazione tra Puma, LaMelo Ball e Porsche dà vita alla collezione Puma x Porsche, ispirata alla velocità e allo stile della Porsche 911 Turbo. Questa collezione fonde il dinamismo del basket con l’eccellenza automobilistica ed è destinata a diventare un’icona per gli appassionati di sport e automobilismo.

Puma Hoops e LaMelo Ball, in collaborazione con Porsche, presentano la nuova collezione Puma x Porsche, un progetto che abbina l’energia del mondo del basket alle performance automobilistica. Un punto di incontro tra la velocità della pista e l’azione sul parquet, riflettendo lo spirito di velocità, stile e innovazione che caratterizza entrambi i marchi.

Inspirata alla leggendaria Porsche 911 Turbo e alla storica storia automobilistica dell’Indiana, la collezione si distingue per un design audace che combina grafiche ispirate al mondo delle corse con un dinamico color-blocking in giallo e nero. Al cuore della collezione troviamo due modelli di sneakers Puma Hoops ad alte prestazioni: la MB.03, firmata da LaMelo Ball, e l’innovativa All-Pro Nitro. La MB.03, con la sua distintiva colorazione giallo e nero, non solo rende omaggio alla filosofia “01 of One” di Melo e alla Porsche 911 Turbo, ma integra anche le tecnologie avanzate di Puma Hoops. Dotata di Nitrofoam, la scarpa assicura una reattività e un comfort ineguagliabili, progettata per emergere sia in campo che fuori.

La Puma x Porsche All-Pro Nitro rappresenta l’incontro tra l’eccellenza automobilistica di Porsche e l’innovazione nel basket di Puma. Questa scarpa, con i suoi accenti gialli e neri è equipaggiata con la tecnologia Nitrofoam per massimizzare ammortizzazione e stabilità.

Oltre alle calzature, la collezione comprende anche una linea di abbigliamento sportivo che include hoodie, giacche, t-shirt grafiche, pantaloni da jogging e shorts, che mostrano una perfetta sinergia tra lo sport e l’eleganza automobilistica. La collezione Puma x Porsche sarà disponibile a partire dal 17 febbraio sui siti dei due brand e presso Foot Locker.

