Il nuovo HondaJet Elite II può atterrare da solo in caso di emergenza

Non ha mezze parole Honda per presentare il nuovo HondaJet Elite II, considerato come l’aereo più veloce, e che vola più alto e più lontano della sua categoria, raggiungendo un livello di prestazioni completamente nuovo che ridefinisce il significato di light jet.

Il raggio d’azione è ampliato a 1.547 miglia nautiche (1.780 miglia o 2.865 km) con quattro occupanti, estendendo perciò il raggio d’azione dell’HondaJet ad un maggior numero di destinazioni, pur mantenendo la sua posizione di aereo più efficiente dal punto di vista dei consumi.

L’HondaJet Elite II incorpora le numerose innovazioni tecnologiche di Honda Aircraft, tra cui l’esclusiva configurazione OTWEM (Over-The-Wing Engine Mount), il muso e l’ala NLF (Natural Laminar Flow) e la fusoliera in composito.

I sistemi di assistenza da fantasicenza dell’HondaJet Elite II

Honda Aircraft Company prevede anche di introdurre l’Autothrottle e l’Emergency Autoland entro la fine del 2023. L’avvicinamento stabilizzato assiste il pilota con avvisi acustici e visivi per mantenere uno stato stabile dell’aeromobile durante l’avvicinamento.

L’Autothrottle riduce il carico di lavoro del pilota grazie all’automazione della gestione della potenza in base alle caratteristiche di volo desiderate in tutte le fasi del volo, consentendo prestazioni più precise ed efficienti dell’aeromobile. L’Autoland di emergenza – Garmin Autoland, si attiva in situazioni di emergenza per controllare e far atterrare autonomamente il velivolo senza l’intervento umano.

L’aereo è inoltre dotato di motori GE Honda Aero Engines HF120. La velocità massima di crociera è rimasta invariata a 422 nodi, ovvero 782 km/h.

