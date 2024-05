Adidas sneaker N Bape: la nuova icona dello stile urbano

La nuova sneaker adidas N Bape ha un design ispirato agli anni 2000 e combina materiali di alta qualità come il suede con dettagli esclusivi come il pattern 1ST Camo e il logo Ape Head.

La collaborazione tra Adidas Originals e Bape prosegue presentando la nuova sneaker adidas N Bape. Questa partnership, ormai consolidata, continua a stupire con creazioni che fondono stile urbano e innovazione, testimoniando un legame forte tra due giganti del fashion streetwear.

Il design della sneaker adidas N BAPE® si ispira chiaramente agli anni 2000, un decennio che ha segnato la moda urbana con il suo stile distintivo e audace. La tomaia in suede di alta qualità, unita a una suola in gomma robusta, offre non solo un look accattivante ma anche comfort e durabilità. Le iconiche Tre Strisce di Adidas sono realizzate con cuciture a contrasto, aggiungendo un tocco di eleganza visiva che cattura l’attenzione.

Ogni dettaglio delle adidas N Bape è stato curato con attenzione per celebrare la collaborazione tra Bape e Adidas. La fodera e i sottopiedi sono rivestiti con la 1ST Camo, un pattern iconico di Bape, mentre il celebre logo Ape Head è elegantemente impresso sul lato della scarpa. Il logo Bape Sta appare ricamato in bianco sul tallone, e gli occhielli sono co-brandizzati in argento, aumentandone così l’esclusività del design.

La sneaker viene fornita con un portachiavi in pelle e tre paia di lacci: due paia di lacci spessi “fat” – uno bianco e l’altro in 1ST Camo – oltre a un paio di lacci bianchi di larghezza regolare. Questi accessori permettono agli appassionati di personalizzare ulteriormente il proprio look.

Non meno importante è il packaging, che rispecchia la cura e l’attenzione ai dettagli della sneaker stessa. Le adidas N Bape vi arrivano in una scatola personalizzata co-brandizzata, accompagnate da una borsa in mesh blu, rendendo l’unboxing un’esperienza unica.

Fonte adidas

Copyright Image: Sinergon LTD