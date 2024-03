La nostra guida ai migliori smartwatch 2024 sotto i 200 euro dimostra come sia possibile accedere a tecnologia wearable all’avanguardia senza compromettere il budget.

Dall’elegante Huawei Watch Fit 2 all’innovativo TicWatch 3 Pro, ogni modello offre un mix unico di funzionalità, stile e prestazioni, rendendo la scelta dello smartwatch ideale una questione di preferenze personali e necessità specifiche. Che si tratti di monitorare la salute, gestire le notifiche, o semplicemente esprimere il proprio stile, c’è un’opzione per ogni desiderio e ogni tasca.

Nel vasto panorama degli smartwatch del 2024, alcuni modelli si distinguono per la loro capacità di offrire prestazioni eccezionali a prezzi accessibili. Per meno di 200 €, è possibile accedere a dispositivi che combinano stile, tecnologia e una vasta gamma di funzionalità, rendendoli perfetti per chi cerca il massimo dal proprio wearable senza spendere una fortuna.

Guida ai migliori smartwatch 2024 sotto i 200 €

Huawei Watch Fit 2

Watch Fit 2 di Huawei si presenta come una soluzione ideale per chi cerca uno smartwatch al confine tra eleganza e praticità sportiva. Con il suo display FullView da 1,74 pollici, offre chiamate Bluetooth, monitoraggio della salute 24h, inclusa la misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), e GPS integrato.

Amazfit GTS 4 / GTR 4

Questi due smartwatch hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Entrambi montano il sistema operativo Zepp OS, che offre un’esperienza utente completa e versatile. Il modello GTS 4, con il suo design elegante, e il GTR 4, con una maggiore capacità della batteria, offrono oltre 150 modalità sportive, dual-band GPS, Alexa integrato, e la possibilità di riprodurre musica e effettuare telefonate Bluetooth. Leggi qui la nostra recensione.

TicWatch E3

Il TicWatch E3 si distingue per la sua velocità grazie al processore Snapdragon Wear 4100. È uno smartwatch completo, che integra l’assistente Google, Google Pay e il Play Store per installare nuove applicazioni direttamente dall’orologio. Nonostante la sua autonomia di un giorno, le sue capacità e la versatilità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca funzionalità smart avanzate. TicWatch E3 tiene traccia inoltre di tutti i dati di fitness e salute in tempo reale. Più di 100 modalità di allenamento professionali da attività come l’alpinismo, il nuoto e il ciclismo e il pilates.

Amazfit GTR 3 Pro

Lo smartwatch monta il nuovo Zepp OS, che attraverso un’interfaccia intuitiva e potente, permette ai suoi possessori di liberare il loro pieno potenziale, esplorare le loro passioni e vivere la vita in modo positivo. Questo modello è particolarmente apprezzato per le oltre 150 modalità sportive integrate, l’orologio può monitorare metriche come frequenza cardiaca e calorie bruciate, il monitoraggio del sonno, e l’integrazione con Alexa, lo rendendo uno smartwatch versatile e adatto a ogni esigenza. Leggi qui la nostra recensione.

Samsung Galaxy Watch 4

Lo smartwatch include il nuovo Wear OS Powered by Samsung, prodotto in collaborazione con Google, e dotati di One UI Watch, l’interfaccia utente di Samsung più intuitiva di sempre. E’ dotato del sensore BioActive, che vanta un design più piccolo e compatto, senza sacrificare la precisione nella misurazione. Questo nuovo sensore 3-in-1 utilizza un chip singolo per gestire tre potenti sensori di salute – Analisi Ottica della Frequenza Cardiaca, Analisi Elettrica del Cuore e dell’Impedenza Bioelettrica – così che gli utenti possano monitorare la pressione sanguigna, rilevare una fibrillazione atriale irregolare, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e, per la prima volta, calcolare la composizione corporea. Leggi qui la nostra recensione.

