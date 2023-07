Oakley Mission Impossible – Dead Reckoning: infrangere i limiti, creare momenti straordinari, ridefinire la cultura. Con questo preciso intento, Tom Cruise torna a vestire i leggendari panni di Ethan Hunt nel nuovo film Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, nelle sale cinematografiche in questi giorni. E con questo stesso spirito, Oakley è diventato il marchio eyewear sportivo numero uno al mondo.

Oakley Mission Impossible – Dead Reckoning: Tom Cruise nella più grande acrobazia nella storia del cinema, il video

La missione era chiara: Oakley e Tom Cruise dovevano progettare e produrre un paio di occhiali perfetto per il personaggio, Ethan Hunt, ma soprattutto per girare uno degli stunt più rischiosi mai visti nella saga.

Il risultato è ECLP23, un modello sagomato esattamente sul volto dell’attore che combina un ampio campo visivo, protezione a velocità estreme e alte prestazioni in assenza di gravità per non lasciare nulla al caso in questo momento storico per la serie Mission Impossible.

Questo prototipo unico nel suo genere, che ha reso possibile una scena adrenalinica e ai confini di ogni logica, quest’estate sarà esposto nello store One Icon, presso la sede centrale di Oakley.

