Hyundai Spider-Man Across the Spider-Verse protagonista la “Flying Prophecy”

Hyundai Spider-Man Across the Spider-Verse: la casa automobilistica e Sony Pictures hanno unito nuovamente le forze in occasione del nuovo film di animazione, che vede fra i suoi protagonisti anche una versione “volante” del concept EV Prophecy, manifesto della visione della mobilità del futuro di Hyundai.

Sequel del film d’animazione vincitore del premio Oscar “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018), “Spider-Man: Across the Spider-Verse” è la terza tappa della partnership ed è stato preceduto da “Spider-Man: No Way Home” (2021) – che aveva come co-protagoniste Ioniq 5 e Tucson – e “Uncharted” (2022), con la presenza del concept Beast, ispirato a Tucson, e diverse auto di serie.

Nel film, che sarà distribuito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire da giugno, il pubblico potrà vedere la “Flying Prophecy”, una versione speciale della concept car che ha ispirato il design di Ioniq 6, la “Electrified Streamliner” che ha recentemente vinto tre premi World Car of the Year (World Car of the Year, World Electric Vehicle e World Car Design of the Year) e un iF Design Award Gold.

Nell’ultimo Spider-Man compariranno anche alcuni dei progetti di mobilità futura a cui Hyundai sta lavorando per dare nuova vita alle città, come la mobilità aerea avanzata (AAM), una nuova forma di mobilità che utilizza lo spazio aereo per ridurre i tempi di transito; i Purpose-Built Vehicles (PBV), dispositivi di mobilità urbana ecologica per adattarsi a stili di vita diversi e l’Hub, uno spazio per gestire la mobilità e le attività della comunità. Senza dimenticare il robotaxi a guida autonoma ispirato a Hyundai Pony, il primo modello proprietario di Hyundai. Il tutto sullo sfondo di “Nueva York”, città dello Spider-Verse nell’anno 2099.

Hyundai e Sony Pictures stanno inoltre collaborando a una campagna di marketing globale multicanale che verrà lanciata tra maggio e luglio. La campagna comprende uno spot televisivo animato con Spider-Man, insieme a Ioniq 6 e Ioniq 5, sulle note della nuova canzone prodotta da Metro Boomin. Inoltre una mostra promozionale offline e un filmato di backstage che racconta l’idea di mobilità futura di Hyundai ma anche la storia della collaborazione tra Hyundai e Sony nel processo di produzione del film.

Hyundai Spider-Man Across the Spider-Verse: le immagini del film

