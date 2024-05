Il nuovo Ocean Star 200C Carbon di Mido è una fusione perfetta di tecnologia e stile audace, realizzato con la fibra di carbonio e la ceramica, monta un movimento cronometro di precisione certificata.

Mido presenta un nuovo gioiello tra i suoi orologi sportivi: l’Ocean Star 200C Carbon. Questo segnatempo in edizione limitata non solo presenta una cassa e un quadrante realizzati in composito di fibra di carbonio, ma è anche dotato di una lunetta girevole in ceramica nera lucida.

Il cuore di questo eccezionale orologio è il Calibro 80 Cronometro, certificato COSC, che garantisce la massima precisione grazie alla sua spirale in silicio. L’Ocean Star 200C Carbon si distingue per il suo design unico: il quadrante sportivo, che riprende le tonalità

grigie e antracite della fibra di carbonio, è accentuato dagli indici decorati in SuperLumiNova bianca e con tocchi di arancione, un tributo al colore iconico di Mido; mentre il fondello dal colore scuro e opaco è in acciaio trattato PVD. La leggibilità è esaltata dal vetro zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi i lati, proteggendo il quadrante sotto qualsiasi condizione di luce.

Questo modello è progettato pensando agli sportivi che affrontano condizioni estreme. Con la sua lunetta in ceramica, ideale per calcolare i tempi di immersione, e un indice luminescente per segnare l’inizio della graduazione, l’Ocean Star 200C Carbon si propone come il compagno perfetto per le sfide più intense. Il giorno e la data sono discretamente visualizzati vicino all’indice delle ore 3, permettendo una lettura facile e veloce durante le attività.

Prodotto in soli 888 esemplari, ogni orologio Ocean Star 200C Carbon viene fornito con due cinturini intercambiabili: uno in tessuto e uno in caucciù, entrambi neri con dettagli arancioni che rispecchiano il design dell’orologio. Oltre alla leggerezza e resistenza della fibra di carbonio, questo modello sportivo si avvale di un fondello a vite che garantisce l‘impermeabilità fino a 200 m. Infine, ogni orologio è coperto da una garanzia di cinque anni e viene presentato in un astuccio personalizzato, evidenziando il suo valore e la cura dei dettagli.

Fonte Mido

Copyright Image: Sinergon LTD