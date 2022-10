Otam 90 GTS: il nuovo yacht sportivo ad alte prestazioni

Presso il cantiere di Genova è stata avviata la costruzione del primo Otam 90 GTS, il nuovo modello interamente disegnato da Giuseppe Bagnardi BG Desing Firm che sarà anche il più grande della gamma Fast & Iconic.

Otam 90 GTS: caratteristiche

Il suo appassionato armatore ha scelto Otam, certo che il marchio potesse soddisfare la sua richiesta di qualcosa di assolutamente speciale ed unico: uno yacht veloce ma spazioso da aggiungere alla propria flotta come lussuosa day boat in grado di ospitare un gran numero di ospiti in assoluta comodità.

Il nuovo Otam 90 GTS è proposto con hard top o soft top apribili, finestrature laterali a tutta o mezza altezza, con o senza porta laterale e la vetrata della suite armatoriale a centro barca può essere singola o doppia. Più che semplici opzioni, queste diverse soluzioni richiedono modifiche strutturali, ingegneristiche e di design per soddisfare, ma anche superare, le aspettative del cliente.

Otam 90 GTS è perfettamente in linea con la mission del marchio: costruire yacht sportivi ad alte prestazioni che esprimano uno stile senza tempo e si adattino alle esigenze personali di ciascun armatore, realizzare oggetti totalmente esclusivi, questo è Otam.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.