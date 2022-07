L’automobile italiana. Il libro delle grandi marche dalle origini a oggi

Un grande classico dell’editoria italiana, “L’automobile italiana. Le grandi marche dalle origini a oggi” è un libro che ogni appassionato dovrebbe avere nei propri scaffali. Oltre un secolo di auto italiana: un’epopea che ha accompagnato la nascita e lo sviluppo del Paese. Centinaia di modelli, autori qualificati e protagonisti del settore, per ripercorrere le tappe di questa grande avventura fra tecnica, industria, design, agonismo, costume sociale.

Prefazione di Flavio Manzoni, Senior Vice President del Design Ferrari, premiato con il Compasso d’oro nel 2014 per il progetto F12berlinetta insieme a Pininfarina ed al Centro stile Ferrari e con il Red Dot Design Award “Best of the Best” nel 2016 e nel 2017 per la Ferrari 488 GTB e la Ferrari J50.

L’automobile italiana. Le grandi marche dalle origini a oggi.

ISBN-10 : 8809796667

Copertina rigida : 720 pagine

ISBN-13 : 978-8809796669

Peso articolo : 1.7 kg

Editore : Giunti Editore (12 novembre 2014)

Lingua: : Italiano

