La replica della quattroemezzo di Justin “Bam Bam” Barcia

La nuova GasGas MC 450F Troy Lee Designs 2022 è il primo modello da motocross replica delle moto usate nelle corse. Infatti è un modello equipaggiato da parti speciali usate dal team factory. Tuttavia la nuova “quattroemmezzo” è impreziosita da grafiche Troy Lee Designs/Red Bull/GASGAS Factory Racing.

GasGas MC 450F Troy Lee Designs 2022: caratteriastiche

Ispirata alla moto di Justin Barcia con cui ha vinto alcune gare nei campionati americani AMA Supercross e AMA Pro Motocross. L’impianto di scarico Akrapovic Slip-On Line ha aggiunto potenza alla moto migliorando sensibilmente la coppia. Inoltre, l’erogazione può essere modificata in modo facile e veloce grazie al selettore mappe montato sul manubrio.

Per migliorare la dinamica di guida è stata adottata una taratura più rigida delle sospensioni WP XACT, una forcella stretta da nuove piastre Factory Racing, anodizzate in rosso e personalizzabili nella posizione dei riser e nella regolazione dell’off-set. La MC 450F Troy Lee Designs monta di serie ruote Factory nere. La frenata è stata migliorata grazie ad un disco anteriore semi-flottante.

Highlights GasGas MC 450F Troy Lee Designs

Grafiche Replica Troy Lee Designs/Red Bull/GASGAS Factory Racing stagione 2021

Kit adesivi #51 replica Justin “Bam Bam” Barcia

Sella Troy Lee Designs Factory Racing

Manopole ODI Lock-On più morbide

Piastre forcella Factory Racing (anodizzate rosse)

Ruote Factory (nere)

Pneumatici Dunlop

Corona nera

Catena color oro

Dispositivo del precarico della forcella Factory

Disco freno anteriore semi-flottante

Protezione disco freno anteriore

Paramotore in materiale composito

Kit protezioni telaio (rosse)

Contaore

Selettore mappe al manubrio

Impianto di scarico Akrapovič “Slip-On Line”

Coperchio frizione Hinson

Manubrio Neken Fatbar nero con paracolpi GASGAS

Set-up sospensioni più sostenuto

GasGas MC 450F Troy Lee Designs 2022: prezzo

La MC 450F Troy Lee Designs è in arrivo presso la rete dei concessionari ufficiali GASGAS al prezzo di 11.790 euro franco concessionario, IVA inclusa.

