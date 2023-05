Honda CR-V 2023 è alla sesta generazione e coniuga i rinomati concetti di sportività e innovazione di Honda con le più recenti funzionalità di guida assistita e sicurezza passiva, per raggiungere livelli di affidabilità, dinamica e comfort straordinari. La particolare attenzione riservata a colori, materiali e tessuti di alta qualità all’interno dell’abitacolo, spinge CR-V verso il segmento premium.

Honda CR-V 2023: motorizzazioni

CR-V è proposto nelle varianti Full Hybrid (e:HEV) e, per la prima volta nel mercato europeo, Plug-in Hybrid (e:PHEV). Entrambe sono dotate di un motore benzina quattro cilindri da 2.0 litri, iniezione diretta e ciclo Atkinson. Il motore è stato rivisto per migliorare l’efficienza, la precisione e le prestazioni dinamiche.

La variante e:PHEV utilizza gli stessi motori elettrici integrati nel sistema e:HEV. Leggeri e ad alta densità di potenza, offrono una straordinaria accelerazione, tempi di ricarica rapidi e un’autonomia in solo elettrico altamente competitiva.

Capace di viaggiare per 82 km in modalità EV, CR-V pPlug-in è in grado di sostenere in solo elettrico la maggior parte degli spostamenti quotidiani. Inoltre, con una temperatura delle batterie di 25 °C, è capace di raggiungere la ricarica completa, partendo da zero, in appena 2,5 ore.

CR-V Full Hybrid vanta la versione più aggiornata dell’avanzato propulsore e:HEV della Casa di Tokyo, visto in anteprima sulla pluripremiata Civic e:HEV. Una batteria agli ioni di litio ad alta densità di potenza e due motori elettrici leggeri e compatti si uniscono a un motore benzina, per passare in modo fluido tra le modalità EV, Hybrid ed Engine. L’ideale per tutti gli scenari di guida.

Il nuovo modello mantiene la sua familiare linea, ma con un’evoluzione del design che rafforza la presenza su strada. Si inizia da uno stile più deciso all’anteriore, con le varianti e:HEV ed e:PHEV distinte tra loro da un esclusivo disegno della griglia. I gruppi ottici assottigliati si uniscono alle nuove e distintive luci di posizione, per creare una forte presenza visiva, mentre al posteriore la combinazione di luci verticali crea un raffinato tocco di stile che risulta immediatamente riconoscibile.

Gli angoli frontali di CR-V sono ribassati grazie a un cofano ampio e pulito che permette al guidatore di percepire meglio la forma complessiva dell’auto. Attraverso la sua ampia vetratura, CR-V offre a tutti i passeggeri una straordinaria visibilità verso l’esterno, che garantisce meno stress, una maggiore sensazione di apertura e un maggior senso di sicurezza.

Il nuovo design porta con sé anche dimensioni aumentate per il nuovo CR-V. Più largo, più lungo e più alto del modello precedente, offre uno spazio interno maggiore per i passeggeri. Il passo più lungo di 40 mm aumenta lo spazio per le gambe di 16 mm e incrementa la capacità di carico del portabagagli del 18%. Le otto inclinazioni del sedile posteriore, con un angolo d’inclinazione aumentato di oltre 10,5°, permettono ai passeggeri di rilassarsi comodamente.

La gamma aggiornata di Honda Sensing e i nuovi componenti strutturali contribuiscono a creare sistemi di sicurezza attiva e passiva ai vertici della categoria. Il nuovo CR-V è il primo dotato di Honda Sensing 360, il nuovo sistema omnidirezionale di sicurezza e guida assistita della Casa di Tokyo che elimina i punti ciechi intorno al veicolo e contribuisce a evitare le collisioni riducendo il carico sul guidatore.

—–

