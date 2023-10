La nuova BMW Serie 5 berlina offre ora l’intera gamma di tecnologie di propulsione elettrificata. A poche settimane dal lancio sul mercato della BMW i5 completamente elettrica e delle varianti con motore a combustione dotate esclusivamente di tecnologia mild hybrid a 48 volt, due modelli ibridi plug-in saranno lanciati già nel novembre 2023.

La BMW 530e berlina e la BMW 550e xDrive Sedan possono essere ordinati fin da ora. Nell’ottava generazione della berlina business, i modelli ibridi plug-in sono caratterizzati da un’erogazione di potenza estremamente spontanea, da un’efficienza nettamente superiore e da un’autonomia elettrica notevolmente aumentata.

BMW Serie 5 berlina: motore

Entrambi i modelli sono dotati della più recente tecnologia BMW eDrive per i sistemi ibridi plug-in, che nella BMW 530e berlina è combinata con un motore a benzina a quattro cilindri e nella BMW 550e xDrive berlina con un motore a benzina a sei cilindri in linea dell’ultima generazione modulare Efficient Dynamics del BMW Group.

Il motore elettrico, sviluppato appositamente per la trazione ibrida, è integrato anche nel cambio Steptronic Sport a 8 rapporti insieme alla sua elettronica di potenza. L’unità di propulsione altamente integrata è particolarmente efficiente e contribuisce fino a 145 kW/197 CV (BMW 550e Sedan) o 135 kW/184 CV (BMW 530e Sedan) alla potenza massima del sistema delle due berline ibride plug-in.

In combinazione con l’ultima generazione della tecnologia BMW eDrive per i modelli ibridi plug-in, il motore a benzina a sei cilindri in linea da 3,0 litri della nuova BMW 550e xDrive Sedan genera una potenza di sistema fino a 360 kW/489 CV e una coppia massima di sistema di 700 Nm.

Il sistema ibrido plug-in mette la sua potenza su strada grazie alla trazione integrale intelligente BMW xDrive. La vettura scatta da zero a 100 km/h (62 miglia) in 4,3 secondi. La velocità massima della BMW 550e xDrive berlina è tagliata elettronicamente a 250 km/h. In modalità di funzionamento puramente elettrica è possibile raggiungere una velocità massima di 140 km/h.

La nuova BMW 530e Sedan è dotata di un motore a benzina a quattro cilindri in linea da 2,0 litri con tecnologia BMW TwinPower Turbo che, insieme all’unità e-drive altamente integrata, genera una potenza massima di sistema di 220 kW/299 CV. Con una coppia massima di sistema di 450 Nm, la nuova BMW 530e Sedan accelera da zero a 100 km/h in 6,3 secondi. La velocità massima è di 230 km/h, e fino a 140 km/h in modalità completamente elettrica.

BMW Serie 5 berlina: maggiore autonomia

Un’innovazione brevettata da BMW viene utilizzata nei nuovi modelli ibridi plug-in per aumentare lo sviluppo di potenza del motore elettrico: la coppia nominale fino a 280 Nm viene aumentata a una coppia fino a 450 Nm grazie a una pre-trasmissione, che viene effettivamente applicata all’ingresso della trasmissione lato motore. In questo modo, il motore elettrico compatto genera una coppia motrice aggiuntiva che altrimenti sarebbe possibile solo con un motore elettrico più grande. La coppia aggiuntiva è chiaramente percepibile sia in fase di accelerazione che durante gli sprint intermedi.

L’autonomia elettrica è ora di 83-90 chilometri per la nuova BMW 550e xDrive berlina e di 93-103 chilometri per la nuova BMW 530e berlina. Durante la guida, l’ultima versione del recupero adattivo aiuta a recuperare l’energia elettrica durante le fasi di sorpasso e di frenata. Grazie a un collegamento in rete intelligente, il sistema di controllo della trazione può utilizzare i dati di navigazione e le informazioni provenienti dai sensori dei sistemi di assistenza alla guida per regolare la quantità di energia recuperata in base alla situazione del traffico.

Con un totale di 520 litri, il volume di carico dei modelli ibridi plug-in è pari a quello delle varianti con motore a combustione pura. La batteria ad alto voltaggio offre un maggiore contenuto di energia utilizzabile, fino a 19,4 kWh. La potenza massima di ricarica è stata raddoppiata rispetto ai modelli precedenti ed è ora di 7,4 kW, in modo che la batteria ad alto voltaggio possa essere caricata da zero al 100% della sua capacità in 3 ore e 15 minuti. In una presa di corrente domestica convenzionale, il processo di ricarica viene completato in 11 ore e 45 minuti.

BMW Serie 5 berlina: dotazioni di serie ed equipaggiamenti

Sia la nuova BMW 530e berlina che la nuova BMW 550e xDrive berlina presentano un’ampia gamma di equipaggiamenti di serie rispetto ai modelli con tecnologia mild hybrid a 48 volt. Oltre ai cerchi in lega leggera da 19 pollici, la dotazione comprende anche il sistema BMW IconicSounds Electric. In modalità di funzionamento puramente elettrica, questo sistema offre un paesaggio sonoro molto speciale: ogni movimento del pedale dell’acceleratore è accompagnato da un autentico feedback acustico. I suoni trasparenti e sferici sono stati sviluppati in collaborazione tra il BMW Group e il famoso compositore di musica da film Hans Zimmer.

La BMW 550e xDrive Sedan è dotata di serie anche dell’Adaptive Chassis Professional, che comprende ammortizzatori a controllo elettronico e sospensioni ribassate, nonché l’Integral Active Steering. Questo sistema rende le manovre più confortevoli, migliora l’agilità alle medie velocità e trasmette sicurezza nei cambi di corsia e nelle curve a velocità più elevate.

La BMW Interaction Bar combina funzionalità moderna e design affascinante come parte dell’equipaggiamento di illuminazione ambientale. La sorprendente unità funzionale retroilluminata con struttura superficiale cristallina si estende per tutta la larghezza del cruscotto fino ai pannelli delle porte e comprende pannelli di controllo sensibili al tatto per il controllo della ventilazione e dell’aria condizionata e per l’attivazione delle luci di emergenza.

—–

