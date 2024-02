Kia e Rimac investono in Project 3 Mobility per la guida autonoma europea

Project 3 Mobility è una società croata finanziata tra gli altri da Rimac e Kia per lo sviluppo di servizi di guida autonoma urbana in Europa. Conclusa la fase di raccolta fondi “Serie A”, mira a introdurre il suo servizio a partire da Zagabria.

Project 3 Mobility (P3) è una società croata che punta allo sviluppo di nuovi veicoli ed ecosistemi per la mobilità urbana autonoma. L’azienda ha annunciato di aver concluso il suo più importante round di investimenti, che le ha permesso di raccogliere circa 100 milioni di euro tramite investitori privati.

Tra questi, P3 dichiara colossi del calibro di Kia, ma anche il connazionale Gruppo Rimac, che produce hypercar elettriche, ma anche il tocco italiano del team di Neurone, gruppo di investimento focalizzato su tecnologie avanzate con sedi a Milano, Londra e Lussemburgo. L’obiettivo di Project 3 Mobility è quello di contribuire allo sviluppo della guida autonoma in Europa, al momento molto indietro su questo tema rispetto a USA e Cina.

Perché Kia e Rimac investono in P3 Mobility

Kia e Rimac, che forniranno entrambi soluzioni tecnologiche e know how, sono i due più noti investitori di Project 3 Mobility, ma legata all’automotive c’è anche Elaf Auto, azienda con sede in Qatar. Tutti questi investimenti permetteranno lo sviluppo e la crescita della società, anche se si tratta della fase iniziale e ancora non sapremo quanto e come Project 3 Mobility riuscirà a portare avanti il suo obiettivo.

L’azienda dichiara che nel 2023 è riuscita a “navigare con successo” attraverso una serie di procedure impegnative e analisi approfondite, sia nel processo di approvazione dei finanziamenti UE guidato dalla Commissione europea, sia nel tentativo di attrarre capitale privato. L’obiettivo per i prossimi due anni è attrarre altro capitale privato, e iniziare le operazioni a Zagabria, la capitale della Croazia, che sarà così la prima città al mondo a sfruttare un servizio di Robotaxi targato (anche) Rimac.

In ogni caso, resta un progetto interessante e, visto che l’UE sembra finalmente sbloccare la situazione per quanto riguarda la sperimentazione della guida autonoma, speriamo di vedere altri player interfacciarsi con l’azienda o in questo mondo su suolo europeo, vista l’importanza crescente che avrà nei prossimi anni.

Copyright Image: Sinergon LTD