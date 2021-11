Orari SBK Indonesia 2021 TV8 e SKY: tutte le dirette tv.

Gli orari della SBK in Indonesia su TV8 e SKY con la programmazione per vedere in diretta tv l'ultima tappa del campionato del mondo di Superbike 2021

Ecco gli orari della SBK in Indonesia, ovvero l’ultima tappa del campionato del mondo di Superbike 2021. Per vedere in TV sarà possibile collegarsi su TV8 dove in diretta saranno trasmessi live solo Gara 1 e Gara 2, ed in differita la Superpole Race. Su Sky Sport MotoGP (canale 208) il weekend di gare inizia solo sabato perché, in seguito agli accordi siglati con la Dorna, non trasmetterà le prove libere del venerdì.

Orari SBK Indonesia 2021 TV8

Sabato 20 novembre 2021

ore 9.00: Gara 1 Superbike

Domenica 21 novembre

ore 7.00: Superpole Race Superbike (differita)

ore 9.00: Gara 2 Superbike

Orari SBK Indonesia 2021 Sky Sport MotoGP

Sabato 20 novembre 2021

ore 5.10: Superpole Superbike

ore 7.30: Gara 1 SuperSport

ore 9.00: Gara 1 Superbike

Domenica 21 novembre

ore 5.00: Superpole Race Superbike

ore 7.30 Gara 2 SuperSport

ore 9.00: Gara 2 Superbike

