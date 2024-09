Longines Legend Diver 2024

Il Longines Legend Diver, iconico orologio subacqueo, celebra il suo 65° anniversario con nuove versioni con quadranti in verde, terracotta e grigio antracite, sono dotati di una cassa in acciaio inossidabile di 39 mm.

Nel panorama dell’orologeria, pochi modelli possono vantare una storia ricca e affascinante come quella del Longines Legend Diver. Nato originariamente come strumento per l’esplorazione subacquea, questo orologio è diventato nel tempo un’icona di stile e precisione, apprezzato tanto per le sue prestazioni quanto per il suo design intramontabile. Nel 2024, in occasione del suo 65° anniversario, Longines arricchisce la collezione con nuove e raffinate versioni che esaltano il carattere unico del Legend Diver.

Il Longines Legend Diver si distingue per il suo design senza tempo, che riesce a combinare eleganza e robustezza, rendendolo perfetto sia per le avventure subacquee che per l’uso quotidiano. La cassa in acciaio inossidabile da 39 mm di diametro, impermeabile fino a 300 metri di profondità, è un elemento distintivo che testimonia la cura per i dettagli e la qualità costruttiva che caratterizza Longines. Quest’anno, il marchio introduce tre nuovi quadranti laccati lucidi, disponibili nei colori verde, terracotta e grigio antracite, che donano all’orologio un tocco moderno pur mantenendo intatta la sua anima classica.

La storia del Longines Legend Diver affonda le sue radici nel lontano 1937, quando Longines presentò il suo primo cronografo con pulsanti impermeabili, una vera innovazione per l’epoca. Da allora, il marchio ha continuato a spingersi oltre i limiti dell’orologeria, introducendo nel 1958 il suo primo orologio subacqueo e, l’anno successivo, il modello che avrebbe segnato l’inizio della leggenda: un segnatempo progettato appositamente per l’esplorazione subacquea, dotato di una cassa Super-Compressor con lunetta girevole interna e due corone a vite. Questo design rivoluzionario è diventato un’icona e ha stabilito nuovi standard per gli orologi subacquei.

Nel corso degli anni, il Longines Legend Diver è stato rivisitato e aggiornato per rispondere alle esigenze moderne, pur rimanendo fedele al modello originale. Le nuove versioni del 2024 non fanno eccezione: come le versioni con quadrante blu o nero lanciate nel 2023, anche i modelli con i nuovi colori sono certificati come Orologi Subacquei secondo lo standard ISO 6425 e Cronometri dal COSC.

A muovere questi orologi è l’esclusivo calibro Longines L888.6, un movimento meccanico a carica automatica di alta precisione. Questo calibro è dotato di una spirale in silicio, che offre una resistenza ai campi magnetici dieci volte superiore rispetto allo standard ISO 764, garantendo una precisione duratura nel tempo. Con una riserva di carica di 72 ore, il Longines Legend Diver è perfetto per chi cerca un orologio affidabile e performante in ogni situazione.

Il quadrante del Longines Legend Diver è uno dei suoi tratti distintivi. Privo di datario per mantenere la purezza del design originale, è sovrastato da un vetro zaffiro bombato, trattato con uno speciale rivestimento antiriflesso che ne migliora la leggibilità. Gli indici allungati e i numeri arabi in rilievo, rivestiti di Super LumiNova, garantiscono una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa luminosità. Le lancette a freccia, rodiate e lucide, sono anch’esse rivestite di Super LumiNova, assicurando che l’ora sia sempre chiaramente leggibile.

Un altro elemento distintivo è la lunetta girevole interna bidirezionale, progettata per misurare i tempi di immersione. Questa lunetta è protetta all’interno della cassa per evitare regolazioni accidentali o danni dovuti a urti. La corona a vite posta a ore 2 permette di azionarla con precisione, mentre la scala di 60 minuti sul réhaut e il simbolo triangolare luminescente garantiscono un controllo preciso del tempo sott’acqua.

La cassa in acciaio inossidabile del Longines Legend Diver combina superfici lucide e satinate, creando un effetto visivo che esalta il design pulito e sofisticato dell’orologio. Sul fondello a vite è inciso a rilievo il simbolo del subacqueo, un omaggio alla storia e alla tradizione della collezione. Il bracciale in acciaio inossidabile, con maglie centrali a “grana di riso”, offre una vestibilità comoda e flessibile, mentre il fermaglio déployant con doppio sistema di sicurezza assicura che l’orologio rimanga saldamente al polso in ogni situazione.