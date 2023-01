La nuova Hyundai Kona nelle prime immagini live

Arrivano direttamente dalla Corea le prime immagini live della nuova Hyundai Kona 2023 della quale avevamo parlato in un post specifico. Il primo mercato dove Hyundai ha lanciato la nuova generazione è proprio la Corea, per cui anche i dati tecnici citati si riferivano al mercato di casa.

Ecco allora in esposizione a Seul la gamma di nuova Hyundai Kona, che come avevamo detto convince nel design. C’è però da dire che l’impressione può cambiare in base al colore. Ad esempio questo verde, almeno sotto ai riflettori del centro commerciale nel quale sono state scattate le immagini, non sembrano rendere giustizia al modello, nascondendo molte delle linee.

Interessante come la parte posteriore presenti una linea senza spigoli tra il lunotto ed il portellone, scegliendo una curva morbida, per poi presentare invece una miriade di angoli. L’effetto comunque sembra gradevole e non particolarmente aggressivo

Nel modello bianco si evidenziano maggiormente le linee laterali, ma attenzione perchè qui stiamo già parlando della versione N Line, di ispirazione sportiva almeno nel design. Il disegno dei passaruota è simile a quello che abbiamo visto sull’ultima Hyundai Tucson.

Sul frontale ci riserviamo un commento definitivo quando avremo la possibilità di vederla alla luce del sole, oppure la sera con i fari accesi. Interessante la linea orizzontale di luci, mentre è curiosa la linea “bianca” che sembra quasi “abbracciare” la zona del radiatore.

Molto bello il disegno dei fari, con linee che sembrano giocare tra loro ma che comunque hanno una certa razionalità. Il contrasto tra il bianco ed il nero esaltano le linee sportive, apprezzabile lo spoilerino sportivo che non è esageratamente grande, ma si fa notare.

Nel complesso confermiamo che preferiamo il posteriore della N Line, e non è una sorpresa, che riesce a dare qualche nota di personalità in più rispetto alla nuova Kona “standard”, ma senza esagerare.

Gli interni sono chiaramente ispirati alla Ioniq 5, con un pannello che corre orizzontalmente davanti al guidatore. Peccato non sia integrato alla consolle e che abbia il solito effetto “tablet” che a noi non piace.

Anche il volante ricorda quello di Ioniq 5, con comandi e tastini a portata di dita. Considerazioni personali: preferiamo i comandi del volume sulla sinistra.

In questa foto possiamo vedere solo le funzioni radio del pannello infotainment. Da notare i tasti audio e del climatizzatore, di un design razionale alla tedesca.

Per ora è tutto con la nuova Kona, rimaniamo in attesa delle informazioni definitive che usciranno a Marzo, sulle versioni che saranno disponibili in Italia.

