La nuova Aehra Sedan debutta a Mimo 2023

Siamo stati al Milano Monza Motor Show 2023, dove l’anteprima mondiale che ha attirato l’attenzione è la Ahera Sedan, secondo modello, sempre elettrico, di questo marchio italo-americano già noto per Aehra Suv, anch’esso presente allo stand, e come lui ha il proposito di portare il massimo dell’espressione del design italiano.

Una berlina imponente, dal design sinuoso, che alla bellezza unisce prestazioni di livello e autonomia fino a 800 km.

Aehra Sedan stupisce per eleganza e bellezza

A raccontare il design della vettura il suo stesso genitore, Filippo Perini che è Ahera Head of Design, il quale parla di diverse fonti di ispirazione: “In Italia, si dice spesso che siamo in un museo vivente. L’influenza dell’arte e dell’architettura è intorno a noi, così come la bellezza. Una bellezza che nasce dalla purezza espressiva. Per secoli, architetti, artisti e designer italiani sono stati ispirati dalla ricerca della perfezione delle proporzioni. Questa passione e disciplina sono evidenti in ogni linea e dettaglio dell’Aehra Sedan”.

In particolare, Aehra Sedan aderisce alla dottrina stilistica secondo cui ogni forma deve sempre seguire la funzione e, per questo, è antitesi della cultura del design barocco. Niente ornamenti inutili, ma comunque accattivante ed emozionante, pronta a rappresentare “un nuovo standard di bellezza naturale per la mobilità ultra-premium a emissioni zero“, continua Perini.

La vettura si basa sulla stessa piattaforma sofisticada e flessibile del SUV, con cui condivide molto dell’aspetto stilistico e tecnico, ma si distingue per le diverse linee estetiche sia all’anteriore che al posteriore.

Più raffinata rispetto al SUV, presenta un linguaggio morbido e semplice, eppure crea una vettura d’impatto, fluida e complessa, artistica. Il design ha evitato di creare troppi bordi, puntando sull’uso del riflesso, sulle luci e sulle ombre.

Questo approccio è evidente soprattutto all’anteriore, con i fari sottili e sdoppiati, elementi aerodinamici attivi e di raffreddamento che si uniscono nella parte inferiore della vettura.

Dentro, anche se purtroppo non visibile all’evento, la stessa cura degli interni con il grande display modulabile che costituisce tutto il cruscotto.

Autonomia di 800 km, debutto dal 2026

La vettura, che promette una potenza di oltre 800 CV e un’autonomia di 800 km, sarà prodotta a partire dal 2025, anche se già da ora sono attivi ingenti finanziamenti privati.

Aehra ha quindi stabilito una chiara tabella di marcia per iniziare il suo percorso, e per il 2026 ha in mentre un terzo modello, considerato strategico, inizialmente per il mercato europeo e quello nordamericano, e in seguito per Cina e stati del Golfo.

