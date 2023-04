Ho installato la Dash Cam VANTRUE E2 WiFi in 30 minuti: ecco com’è andata e come funziona

L’abbiamo scritto in passato, le dash cam sono uno degli strumenti più usati ultimamente per registrare in video e in foto i nostri percorsi in automobile. Queste piccole telecamerine registrano di continuo i nostri viaggi, e possono certamente essere utili in caso di incidente o di truffe, come quella del pedone che si butta sulle strisce, o come nella truffa dello specchietto.

Detto questo, ho provato ad installare da solo la VANTRUE E2 WiFi, una dash cam con doppio obiettivo, uno anteriore ed uno posteriore, in modo da avere una registrazione completa. Da notare che esistono anche dash cam con tre obiettivi, che registrano quindi anche l’interno dell’auto come nel caso della VANTRUE E3 3 Canali, tanto per rimanere nell’ambito della stessa marca. Vediamo allora com’è andata nel montaggio e nell’utilizzo della VANTRUE E2 WiFi in abbinamento alla presa OBD2 per evitare collegare la dash cam alla presa accendisigari o ai fusibili.

Qui un esempio di video anteriore e posteriore, che è stato tagliato ed editato per questioni di privacy, e poi compresso per la visualizzazione web. Quindi anche come nel caso delle foto qui sopra, il formato originale è decisamente meglio di quello che possiamo farvi vedere online. Comunque può dare un’idea di come si vede in una giornata con il sole contro il parabrezza.

Si, mi piace

In conclusione, la Dash Cam VANTRUE E2 Wifi rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una doppia telecamera per auto affidabile e facile da installare. Anche se il prezzo non è tra i più bassi sul mercato, le funzionalità che offre giustificano ampiamente il costo.

Grazie alla risoluzione [email protected] e alla lente grandangolare, questa dash cam offre una qualità video eccellente e un’ampia copertura del campo visivo. Inoltre, la funzione di registrazione in loop, il sensore G e la modalità di parcheggio e la connessione Wifi la rendono un’ottima opzione per coloro che cercano una soluzione completa per la sicurezza del proprio veicolo. Nel complesso, la VANTRUE E2 è una dash cam di alta qualità che merita sicuramente di essere presa in considerazione.

Nel momento in cui pubblichiamo questo articolo, il prezzo su Amazon è di 207,99 euro grazie ad un coupon di 12 euro da riscattare al momento dell’ordine. Per i più curiosi qui il link Amazon.

