1 di 4: I cani e le ruote

Ogni proprietario di un cane sa bene che ogni giorno, durante la passeggiata, dovrà fermarsi quasi a ogni macchina. Per lui, se è appassionato di auto, significherà commentarne la carrozzeria, ammirandola in caso di una bella auto, mentre il cane ha un obiettivo molto diverso: urinare!

Ma come mai il cane fa pipì sulle ruote dell’auto, e qual è il suo giovamento? Vediamo in questo articolo le cause e anche i rimedi a questo curioso comportamento canino, che non comprendono unicamente i repellenti per cani ruote auto. Repellenti? Si, perché purtroppo molti padroni di cani non conoscono l’educazione, e li lasciano liberi di “esprimersi” sui cerchioni delle automobili. Un comportamento incivile, che ovviamente non va imputato ai nostri amici a quattro zampe.