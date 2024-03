Veja sneakers eco friendly 2024: The Aegean Project

Veja sneakers eco friendly 2024: il brand continua a essere pioniere nel settore della moda sostenibile con il lancio di The Aegean Project, attraverso il quale ha iniziato la produzione di sneakers in Europa, nello specifico in Portogallo.

Dal 2005, il marchio Veja si è distinto nel panorama globale delle calzature per il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione. Originariamente prodotte in Brasile, le sneakers Veja hanno conquistato un pubblico internazionale grazie a una catena di forniture responsabili, basata sull’utilizzo di cotone organico proveniente dal Brasile e Perù e di gomma naturale estratta direttamente dalla Foresta Amazzonica. Questo approccio ha permesso a Veja di stabilire un modello di business etico e sostenibile, apprezzato in tutto il mondo.

Nel 2023, Veja ha compiuto un ulteriore passo avanti lanciando segretamente la produzione delle sue rinomate sneakers in Europa, precisamente in Portogallo, dove ha già realizzato oltre 80.000 paia. Questa mossa rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per il brand, con l’introduzione di The Aegean Project, che mira a sviluppare una seconda catena di fornitura altrettanto responsabile e sostenibile per il mercato europeo.

Il focus di questo nuovo progetto è la produzione locale di sneakers, utilizzando materiali di altissima qualità e provenienza etica. L’upper delle scarpe è realizzato in pelle morbida, elastica e di alta qualità, conciata in Portogallo con una minore quantità di coloranti rispetto ai metodi tradizionali. I pannelli in suede, anch’essi provenienti dall’Unione Europea, sono trattati in Italia con processi che limitano l’uso dell’acqua e escludono sostanze pericolose o chimiche proibite, garantendo inoltre protezione dalla pioggia grazie a oli idrorepellenti liberi da PFC.

Le solette delle sneakers Veja combinano materiali innovativi e sostenibili, tra cui gomma Amazzonica, canna da zucchero, poliestere riciclato e cotone organico, mentre le suole sono composte da una miscela di gomma naturale e riciclata. La fodera è realizzata interamente in poliestere riciclato, e i lacci sono in cotone organico, confermando l’impegno di Veja verso l’utilizzo di risorse rinnovabili e riciclate.

Importante sottolineare che le concerie fornitrici di pelle per Veja sono certificate Oro dal Leather Working Group, un’organizzazione che promuove pratiche sostenibili nel settore conciario. Questo non solo garantisce un impatto ambientale ridotto della produzione, ma riafferma anche l’etica di Veja nel promuovere un’industria della moda più consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Copyright Image: Sinergon LTD