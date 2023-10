Zenith Chronomaster Sport: blu come il vasto cielo notturno e tutte le stelle e i desideri che racchiude. Zenith presenta un nuovo quadrante nella caratteristica tonalità del marchio per il suo cronografo El Primero più contemporaneo e popolare.

Spingendosi oltre i limiti della precisione ad alta frequenza, l’orologio presenta un cronografo con precisione di lettura al 1/10 di secondo e mostra il tempo trascorso sulla lunetta graduata su 10 secondi. Sportivo, contemporaneo e dall’inconfondibile stile Zenith El Primero, il Chronomaster Sport è ora interamente in acciaio con un sorprendente quadrante blu tricolore.

Zenith Chronomaster Sport: caratteristiche

Oltre ad includere elementi tratti dalle referenze El Primero più iconiche e persino dalle referenze cronografiche Zenith prodotte prima dell’introduzione del calibro nel 1969, il Chronomaster Sport con quadrante blu si ispira fortemente a due referenze El Primero in particolare: il “DeLuca” della fine degli anni ‘80 e il “Rainbow” dei primi anni ‘90.

Per la prima volta nella collezione Chronomaster Sport con anima in acciaio, la lunetta incisa con precisione di lettura al 1/10 di secondo, situata sulla parte superiore della cassa in acciaio da 41 mm con pulsanti a pompa, è realizzata in acciaio inossidabile anziché in ceramica.

Con la sua superficie lucida e gli indici neri incisi, sfoggia un look decisamente rétro che richiama i vecchi modelli El Primero. Il bracciale in acciaio a tre maglie con chiusura regolabile completa il look sportivo ed elegante. Blu metallizzato con finitura effetto “Soleil”, il quadrante del nuovo Chronomaster Sport combina sapientemente contrasti, texture e profondità.

Allo stesso tempo si caratterizza per un forte riferimento storico. Sia il DeLuca che il Rainbow sono stati proposti con quadrante blu. Una delle caratteristiche più iconiche del design di El Primero, il quadrante tricolore, viene inserita in un nuovo contesto. I contatori cronografici nei toni del grigio e del blu si distinguono per la variazione di tonalità e finitura con il quadrante. Anche la ruota della data è coordinata al quadrante.

Modello più recente di una lunga serie di cronografi Zenith che hanno elevato gli standard in termini di prestazioni e precisione, il Chronomaster Sport è dotato dell’ultima versione del calibro El Primero, battezzata El Primero 3600. Con un’alta frequenza di 5 Hz (36.000 A/ora), il movimento offre una precisione al 1/10 di secondo.

L’autonomia è stata resa più efficiente, con una riserva di carica aumentata di 60 ore. Il fondello in vetro zaffiro mostra integralmente la struttura moderna e contemporanea del movimento, dal design più elegante e aperto che rivela una ruota a colonna di colore blu e un rotore aperto caratterizzato dalla stella a cinque punte di Zenith.

