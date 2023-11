Tissot Le Locle 20th Anniversary: i nuovi orologi celebrativi

Tissot Le Locle 20th Anniversary sono i nuovi segnatempo realizzati per celebrare il loro 20 compleanno, questi orologi rendono omaggio alle radici e all’eredità di Tissot. Nel 2003, Tissot ha lanciato la collezione “Le Locle”, rendendo omaggio alle proprie radici con un design direttamente ispirato all’emblematico campanile della chiesa cittadina. Questa collezione, che riporta il nome della città in eleganti lettere corsive, è divenuta il simbolo del legame di Tissot con le sue origini.

Tissot Le Locle 20th Anniversary Edition: l’orologio moderno ma tradizionale

Il Le Locle 20th Edition è il punto d’incontro fra tradizione e modernità. Unisce un’estetica intramontabile ai polsi esigenti di coloro che hanno a cuore l’essenza fondamentale dell’orologeria. Le casse e i quadranti, realizzati in modo tradizionale, si ispirano direttamente al quadrante dell’orologio della Chiesa di Le Locle.

Con indici romani blu e lancette a foglia blu che abbelliscono il quadrante argentato, ornato da un motivo Clous de Paris, questa collezione ha un fascino classico e tradizionale, ma è intrisa di una grazia moderna. Il secondo modello celebra ulteriormente questo design raffinato con 8 diamanti scintillanti, delicati ma ipnotici.

Racchiuso in una cassa in acciaio 316L, il Le Locle 20th Edition supera la prova del tempo: il suo vetro zaffiro antigraffio è il guardiano dell’arte che custodisce. Il fondello a vista è una finestra sul movimento svizzero che pulsa nel cuore di questi orologi.

Il modello da uomo vanta il movimento Powermatic 80, mentre il modello da donna è dotato del Powermatic 48. Entrambi i movimenti offrono una forte riserva di carica, divenendo compagni affidabili nel superare i capricci del tempo. La molla del bilanciere in Nivachron è resistente ai campi magnetici e agli urti.

Un nucleo veramente robusto racchiuso in un esterno raffinato. Un bracciale in acciaio e un cinturino in pelle ampliano le possibilità di chi li indossa, adattandosi alla sua personalità e al suo stile. La chiusura a farfalla con pulsanti garantisce il comfort, mentre quella intercambiabile offre versatilità, per passare facilmente da una serata formale a un ritrovo casual.

Il Le Locle 20th Edition è un emblema di autenticità in cui si sposano un’estetica classica e una storia di artigianalità radicata nel cuore della tradizione Tissot. Indossando questo pezzo di storia, ci si immerge nel racconto inciso nel cuore di Le Locle, inciso nel cuore di Tissot.

Creato ieri ma pensato per il domani, questo orologio è realizzato per cavalcare le onde del tempo con uno stile che rimarrà impassibile in tutti i grandi momenti che riserva il futuro.

