La linea di zaini Herschel Supply New Classics è la rivisitazione completa dei suoi iconici modelli. La collezione include alcuni dei più popolari zaini, borsoni ed accessori del brand, aggiornati con tessuti riciclati EcoSystem, silhouette rinnovate e funzionalità aggiunte.

Da quando il brand è nato ed è diventato leader negli accessori da viaggio ha sempre cercato di evolversi con novità continue. Con l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente e di creare prodotti che siano funzionali per i viaggi contemporanei, Herschel Supply ha trascorso gli ultimi tre anni a reinventare i suoi prodotti classici.

Ogni dettaglio della linea New Classics è stato attentamente studiato. I prodotti includono caratteristiche funzionali e di design, come le tasche espandibili per le bottiglie d’acqua, gli spallacci imbottiti in EVA e i funzionali organizer porta oggetti. Il risultato è una linea di prodotti di qualità con caratteristiche moderne e silhouette aggiornate che allo stesso tempo onorano il dna del design senza tempo del marchio. Tra i modelli più amati troviamo il Little America, Retreat, Hetitage e un nuovo modello, lo zaino Seymour.

Il lancio di New Classics è una pietra miliare significativa per Herschel Supply, a sostegno della sua missione di creare prodotti

di qualità che si possono portare con sé ovunque si vada. La nuova linea comprende la riprogettazione di 60 modelli, tra cui

la borsa più iconica di Herschel Supply, lo zaino Herschel Little America, e un nuovo modello, lo zaino Seymour.

