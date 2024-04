UnipolMove e MooneyGo: le alternative a Telepass

Non solo Telepass. Per pagare il pedaggio delle autostrade ci sono anche UnipolMove e MooneyGo. Ecco come funzionano, vantaggi e svantaggi rispetto a Telepass e, in caso di cambiamento, quale scegliere.

Il monopolio del Telepass sui pedaggi autostradali, ormai, è il passato. Adesso l’automobilista può scegliere il servizio che preferisce tra i tre disponibili. Un’opzione che potrebbe diventare concreta per alcuni, visto che da luglio Telepass ha deciso di aumentare le sue tariffe. E allora, ecco una miniguida su tutte le alternative a Telepass: come funzionano, vantaggi e svantaggi, perché conviene e perché non conviene cambiare.

I due servizi nati per andare a soddisfare le stesse esigenze del Telepass sono, nello specifico, UnipolMove e MooneyGo. Abbiamo già parlato delle differenze tra Telepass e il servizio di Unipol, ma qui vogliamo dare spazio anche al terzo attore, cercando di approfondirne tutte le peculiarità. Partiamo, però, dalla prima alternativa a Telepass in ordine di nascita, ovvero UnipolMove.

Come funziona UnipolMove

UnipolMove Base è acquistabile nelle agenzie Unipolsai o on-line senza alcun costo iniziale di attivazione. Inoltre, nell’ambito dell’attuale offerta Move Away in corso fino al 7 maggio, i primi 12 mesi di utilizzo sono completamente gratuiti per due dispositivi. Successivamente, è prevista una tariffa di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo attivato e di 1 euro per il secondo. Quest’ultimo, 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e 1 euro per l’eventuale secondo, è il costo dell’offerta Base. Come per Telepass, c’è anche una tariffa pay per use, che costa 10 euro per l’attivazione e 0,50 euro per ogni giorno di utilizzo.

UnipolMove offre la possibilità di saldare il pedaggio presso tutti i caselli contrassegnati dalla bandiera europea e dalla lettera T, che costituiscono una buona rappresentanza delle strutture presenti sul territorio nazionale, ma non solo. Consente di effettuare il pagamento nei parcheggi convenzionati, compresa l’Area C, e di accedere a una serie di sconti e vantaggi sui servizi assicurativi e di mobilità offerti dal Gruppo Unipol. Tra questi, troviamo opzioni come il noleggio a lungo termine di veicoli tramite UnipolRental, servizi di riparazione e sostituzione dei cristalli, nonché la possibilità di acquistare biciclette elettriche.

Di contro, rispetto a Telepass, che consente di associare fino a due targhe, UnipolMove permette di abbonare una sola targa per dispositivo, anche se è possibile cambiarla in ogni momento.

Come funziona MooneyGo

L’altra alternativa a Telepass è MooneyGo, una società nata dalla collaborazione tra Enel e Intesa Sanpaolo, che ha rapidamente ottenuto un’elevata visibilità anche grazie alla famosa sponsorizzazione di Valentino Rossi. Come UnipolMove, MooneyGo può essere utilizzato in tutti i caselli contrassegnati dalla familiare T nera su sfondo giallo e dalla bandiera europea.

I costi sono di 5 euro per l’attivazione e 1,50 euro al mese di abbonamento. C’è anche un pay per use molto conveniente: 10 euro di attivazione e 2,20 euro per ogni mese di utilizzo. MooneyGo consente di utilizzare due targhe per ogni dispositivo e fino a tre dispositivi, a patto che si attivi il contratto on-line o tramite app. La terza possibilità è attivare il servizio nei punti fisici Mooney.

Come i due concorrenti, anche MooneyGo offre una gamma di servizi oltre al semplice pagamento dei pedaggi autostradali. Tra questi, sono inclusi i parcheggi convenzionati con Telepass, l’Area C di Milano e i traghetti sullo Stretto di Messina.

Perché continuare con Telepass

I benefici offerti da Telepass rispetto a MooneyGo e UnipolMove emergono chiaramente quando si considera la vasta gamma di servizi che l’azienda ha costantemente ampliato nel corso degli ultimi anni. Oltre al tradizionale utilizzo per il pagamento del pedaggio autostradale in tutti i caselli, ai parcheggi convenzionati e alle già citate Area C e traversate dello Stretto di Messina, le opzioni aggiuntive comprendono la possibilità di pagare i parcheggi sulle strisce blu e di ottenere cashback su una varietà di servizi utilizzabili tramite l’app Telepass, come il rifornimento di carburante, il pagamento del bollo auto, la revisione, la ricarica elettrica e il lavaggio dell’auto. Opzioni che gli altri servizi, ad oggi, non offrono.

Telepass, differentemente dai suoi competitor, può inoltre essere utilizzato anche al di fuori dei confini nazionali, in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. Con la possibilità di associare fino a quattro targhe, distribuite su due veicoli per ogni dispositivo, il servizio si dimostra quindi adattabile alle esigenze di mobilità internazionale degli automobilisti. Quindi, se si viaggia all’estero o si vuole puntare sui servizi di mobilità Telepass conviene ancora.

Perché cambiare e quale conviene tra UnipolMove e MooneyGo

Cambiare dando la disdetta a Telepass conviene se, al contrario, si necessita di una semplice Tariffa Base: come sappiamo da luglio quest’ultima aumenterà sul Telepass, mentre UnipolMove e MoneyGo proseguono nella loro strategia di ideare tariffe aggressive. Sicuramente, in questo momento, il primo anno di abbonamento gratuito costituisce un punto a favore di UnipolMove.

Se si preferisce, invece, optare per il pay per use, perché non si utilizzano le tratte autostradali tutto l’anno ma, ad esempio, solo d’estate, ecco che l’offerta più interessante è certamente quella di MooneyGo. Il nostro consiglio finale è quello di valutare tutti i servizi in base alle proprie esigenze di spostamento e scegliere di conseguenza.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani sempre aggiornato!

Copyright Image: Sinergon LTD