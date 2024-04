Come dare la disdetta Telepass: tutti i modi per chiudere il contratto

Disdetta Telepass: come fare per chiudere il contratto del servizio che consente il pagamento del pedaggio autostradale senza fare coda al casello.

Telepass, il noto servizio per pagare il pedaggio in autostrada senza fare coda, ha annunciato che da luglio rivedrà il suo canone al rialzo. Questo è già un primo punto da tenere in considerazione. Secondo punto: ti sei accorto di non usare più l’autostrada come facevi in passato o che le tue esigenze di mobilità sono cambiate. Oppure semplicemente vuoi provare a cambiare gestore, visto che dopo tanti anni il monopolio sui pedaggi è finito.

Per uno o più di questi motivi, la disdetta al Telepass può diventare un’ipotesi concreta. Come fare? Ecco una miniguida nei prossimi paragrafi. Prima, però, riassumiamo cosa succederà a partire da luglio con i canoni del servizio.

Come cambieranno le tariffe Telepass

Telepass ha deciso di rivedere le tariffe del suo piano Base, portandole a 3,90 euro al mese. Questo aumento rappresenta un incremento del 97% rispetto al precedente canone di 1,83 euro. Con questo nuovo piano, sarà possibile associare due targhe allo stesso dispositivo.

Allo stesso modo, il piano Plus, che offre una serie di 25 servizi extra, tra cui la possibilità di parcheggiare sulle strisce blu e sconti diversificati, sarà anch’esso tarato a 3,90 euro mensili. Verrà inoltre introdotta una nuova formula pay per use, con un costo di attivazione di 10 euro e canone di 1 euro per ogni giorno di utilizzo.

Tutti i modi per dare la disdetta Telepass

Come rescindere il contratto del Telepass? Esistono vari modi gratuiti per dare la disdetta. La via più agevole consiste nel compilare un apposito modulo on-line che consente di essere contattati per procedere con l’annullamento dell’accordo. In alternativa, occorre verificare il piano, Base, Easy, Plus o Pay X, e quindi selezionare una delle opzioni possibili per terminare l’adesione.

Come annullare il Telepass Base

Con il Telepass Base, per avviare la procedura di disdetta, c’è il numero verde 800 904 940, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00. E’ altresì possibile presentare una richiesta di disdetta attraverso una comunicazione a proprio nome, mandando una email a [email protected] o una PEC a [email protected], o compilando il modulo di contatto sul sito, specificando nella tipologia di richiesta “Chiusura contratto” e nel dettaglio “Telepass”.

Dopo aver fatto la domanda, è necessario restituire il dispositivo per completare la disdetta, presso uno dei Telepass Store, dei Centri Servizi Telepass o Telepass Point, oppure spedendolo con raccomandata postale a Telepass Spa, in via del Serafico 49 – 00142, Roma.

Come disdire le altre formule Telepass

Per quanto riguarda il Telepass Easy o Plus, è possibile annullare l’accordo sempre chiamando il numero verde 800 904 940. In alternativa, è possibile richiedere la disattivazione dell’account e la chiusura del contratto dall’Area Riservata del sito, selezionando la voce “Telepass Easy” o “Telepass Plus” nel menu a sinistra e cliccando sulla voce “Contratto” del menu a tendina. Successivamente, si può accedere a “Titoli di pagamento” e “Servizi di pagamento” per disattivarli.

Per il Telepass Pay X, oltre alla disdetta telefonica, è possibile inviare una segnalazione tramite un apposito modulo sul sito, selezionando la richiesta di chiusura del contratto. Come per il Telepass Base, per tutte le formule occorre poi restituire il dispositivo. In conclusione, rescindere il Telepass non è complicato: la procedura è gratuita, occorre solo valutare preventivamente se il servizio conviene e, in questo momento, fa ancora, o meno, al caso nostro.

Copyright Image: Sinergon LTD