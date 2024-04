Le nuove tariffe Telepass e i piani di investimento dell’app di mobilità. Tutti i dettagli sulle offerte aggiornate.

Da luglio, Telepass aumenterà la tariffa del piano “Base” a 3,90 euro mensili, un incremento che arriva a quasi il 97% rispetto all’attuale 1,83 euro. Questo piano permetterà di collegare due targhe al medesimo dispositivo. Parallelamente, il piano “Plus”, che offre 25 servizi aggiuntivi come parcheggi su strisce blu e sconti vari, sarà anch’esso tarato a 3,90 euro al mese grazie a una promozione valida fino a dicembre 2025.

Introdotta anche la nuova formula “Pay per use”, che prevede un pagamento basato sull’uso effettivo: questa opzione prevede un costo di attivazione di 10 euro e una tariffa di 1 euro per ogni giorno di utilizzo. Tutti i dettagli sulle nuove tariffe saranno comunicati ai clienti a breve. Inoltre, nei prossimi mesi, verrà lanciata l’offerta “Young”, specificamente rivolta ai giovani utenti.

Il nuovo CEO di Telepass, Luca Luciani, in carica dal 2 marzo, ha delineato piani ambiziosi per la trasformazione del servizio. Oltre al classico pedaggio autostradale, il focus sarà ora sulla mobilità urbana, con un investimento di 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni.

Questi fondi saranno impiegati per migliorare la piattaforma tecnologica e ampliare la presenza nei servizi di mobilità in 50 città italiane, promuovendo una mobilità urbana più integrata e sostenibile, inclusa la mobilità condivisa. Telepass, controllata da Mundys (ex Atlantia), ed operante in 17 Paesi, mira ad aumentare la sua base clienti da 7 a 10 milioni e a raggiungere un miliardo di euro di ricavi entro il 2030.

Resta da capire se gli automobilisti italiani “digeriranno” l’aumento, o se passeranno a sistemi di pagamento del pedaggio alternativi e più economici, come ad esempio Unipolmove oppure MoneyGo.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD