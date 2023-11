Il nuovo Aquila 47 Molokai rappresenta un punto di svolta nel mondo dei catamarani offshore. Prodotto dal cantiere americano Aquila Power Catamarans, questo modello si distingue per la sua capacità di raggiungere i 72 nodi di velocità, grazie ai quattro potenti motori fuoribordo Mercury 450R. Oltre alla sua velocità impressionante, l’Aquila 47 Molokai ha anche una cabina accogliente che consente di vivere al meglio sia le gite giornaliere sia le lunghe sessioni di pesca.

La nascita di questo catamarano è frutto della collaborazione tra Sino Eagle Group e MarineMax. L’Aquila 47 Molokai, con le sue dimensioni generose – 4,44 metri di larghezza per oltre 15 metri di lunghezza – offre un’ampia gamma di possibilità d’uso.

Contraddistinto da un design innovativo, l’Aquila 47 Molokai supera i tradizionali fisherman monocarena in termini di spazio e comfort. La cabina spaziosa e ben arredata non solo aumenta le potenzialità di utilizzo del catamarano ma offre anche la possibilità di ospitare comodamente fino a 20 persone, trasformandolo in un vero e proprio ‘family boat’.

Il punto di forza di questo modello è la sua versatilità. La cabina, che si estende per tutta la larghezza del tunnel, permette di organizzare sia avventure di pesca di più giorni sia crociere confortevoli. Le tre chaise longue a prua invitano al relax, mentre l’hardtop rigido non solo supporta i portacanne ma protegge anche la plancia di comando.

La performance dell’Aquila 47 Molokai è notevole. Oltre a raggiungere i 72 nodi con i motori Mercury 450R, è possibile optare per due Mercury 600 che permettono di navigare a 62 nodi. La struttura del catamarano, con i suoi scarponi affilati e l’effetto ‘ala’ creato dal tunnel, assicura una navigazione veloce ed efficiente.

L’Aquila 47 Molokai è solo l’ultimo esempio della versatilità che caratterizza la flotta di Aquila Power Catamarans. Un altro modello interessante è l’Aquila 28 Molokai, un natante che, grazie alle dimensioni del pozzetto del catamarano, è l’ideale per una sprintosa giornata al mare, ma è anche apprezzato dagli amanti della pesca sportiva e del diving.

Infatti, con i suoi 9,38 m di lunghezza e 2,96 m di larghezza, non solo non richiede immatricolazione, ma offre l’abitabilità di un 35’. La motorizzazione standard prevede una coppia di fuoribordo da 150 cavalli, ma si può optare anche per due Mercury da 225 cavalli per velocità massime superiori ai 40 nodi. L’ottima stabilità all’ancora come in navigazione, tipica dei catamarani, lo rende ideale anche per le crociere in famiglia con la possibilità di imbarcare fino a 16 persone.

